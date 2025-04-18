Диетологи назвали полезные и опасные овощи для похудения

Большинство овощей содержат мало калорий, поэтому их часто используют во время диет. Однако, чтобы не навредить здоровью в погоне за красивой фигурой, важно знать, какие их овощей полезны, и как правильно их употреблять. В беседе с URA.RU диетологи Ольга Ромашина и Дарья Русакова рассказали, какие низкокалорийные овощи богаты витаминами, а какие из них могут быть опасны для организма.
Полезные при похудении овощи
Овощи помогают при похудении благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, что способствует насыщению и снижению чувства голода, считает диетолог Ольга Ромашина. Они также богаты витаминами и минералами, что важно для поддержания здоровья.
По ее словам, к полезным при похудении овощам относятся огурцы, брокколи, шпинат, перец, цукини. Так, в 100 граммах свежих огурцов содержится 16 калорий, 0,65 г белков, 0,1 г жиров, 3,6 углеводов. Также в нем есть витамины А, D, Е, К,С, и такие минералы, как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец.
В 100 г брокколи — 34 калории, 2, 82 г белков, 0,37 г жиров, 6,64 г углеводов. Также брокколи содержит витамины А, С, Е и К, которые улучшают иммунную функцию и здоровье костей. В состав овоща входят кальций, железо и калий, способствующие развитию костей и здоровью мышц.
В 100 г шпината — 23 калории. В этом овоще содержится 2,9 г белков, 0,3 г углеводов. В 100 г красного перца — 27 калорий, 1,3 г белков, 0,1 г жиров, 5,3 г углеводов. В нем находятся витамины группы В и С, а также кальций, калий, фосфор, магний, железо, цинк, медь, марганец, селен, фтор.
Цукини содержит 16 калорий на 100 г продукта, 3 г жиров, 1,5 белков, 9,2 г жиров. Этот овощ богат группой витаминов, В, С. Также в нем находятся калий, кальций, магний и фосфор.
По словам диетолога, рекомендуется употреблять 300-400 граммов овощей в сочетании с другими продуктами для обеспечения сбалансированного рациона.
Из-за чего происходит снижение веса
Овощи имеют невысокую энергетическую ценность, однако способствуют быстрому наступлению насыщения и обладают выраженным мочегонным эффектом, заявила диетолог. Эти продукты служат важным источником пищевых волокон, разнообразных органических кислот, витаминов и микроэлементов.
«Клетчатка, содержащаяся в овощах, практически не подвергается перевариванию в желудке и поступает в кишечник в неизмененном виде, где связывает воду. Это приводит к усилению моторики кишечника, и токсины и вредные вещества более эффективно выводятся», — считает специалист.
По данным Роспотребнадзора, зеленые овощи, такие как шпинат и листовой салат, содержат фолиевую кислоту (витамин B9). Это вещество способствует ускорению обменных процессов, активизирует расщепление жиров и обладает антиоксидантными свойствами, что делает его эффективным помощником в борьбе с избыточным весом.
Красные и желтые овощи содержат значительное количество витамина А, который стимулирует обмен белков, жиров и углеводов, тем самым поддерживая нормальную массу тела. Кроме того, витамин А играет важную роль в укреплении иммунной системы.
Овощи, которые стоит ограничивать при похудении
Диетолог не рекомендует употреблять для похудения овощи, содержащие крахмал. Речь идет о кабачках, картофеле, моркови, свекле, тыкве и кукурузе.
Эти овощи относятся к типу крахмалистых и повышают уровень сахара в крови. В результате в организме начинает вырабатываться в большом количестве инсулин, что останавливает процессы жиросжигания. Кроме того, рост сахара приводит к отложению жиров.
При этом отмечается, что полностью отказываться от употребления всех этих продуктов не следует. Однако ограничить их употребление во время диет и поддержания веса следует.
Чем вредны томаты и баклажаны
Баклажаны и томаты относятся к овощам, которые можно употреблять во время похудения. Они относятся к диетическим продуктам и содержат минимум углеводов. Калорийность 100 г обычных помидоров — 24 калорий, а помидоров черри — 15 калорий. В 100 г баклажанов находится всего 25 калорий.
Однако диетологи рекомендует с осторожностью употреблять эти овощи. Они относятся к группе пасленовых овощей и могут быть опасными для здоровья, так как содержат соланин, рассказала диетолог Дарья Русакова.
По ее словам, соланин — это токсин, который содержится в пасленовых растениях. При неправильной обработке и неправильном хранении токсин может накапливаться в высоких концентрациях.
Специалист отметила, что созревшие томаты не представляют угрозы, а вот недозревшие зеленые, бурые помидоры как раз содержать большую дозу соланина. Для того, чтобы опасное вещество разрушилось, этот овощ необходимо подвергнуть термической обработке.
Баклажаны также содержат в себе соланин, но в небольших количествах, поэтому вред можно снизить при приготовлении их правильным образом. Для этого диетолог советует очистить их от кожуры, вымочить холодной воде, а затем приготовить.
Как соланин влияет на организм
Вредным соланин может быть в связи с раздражающим воздействием на желудочно-кишечный тракт, считает Дарья Русакова. После попадания его в организм также возможны тошнота, рвота, диарея, боль в животе.
«При употреблении большого количества соланина может появиться аллергия, кожные высыпания, зуд, отеки, анафилактический шок. Соланин также опасен для работы печени, так как это все-таки токсическое вещество, поэтому может поражать печень и почки», — сообщила эксперт. Диетолог посоветовала внимательно выбирать овощи и правильно хранить.
Какие ограничения есть у овощной диеты
Диетологи советуют отказаться от овощной диеты, если есть проблемы с желудком, кишечником или почками. К противопоказаниям также относят беременность, период грудного вскармливания, обострение хронических заболеваний, детский и пожилой возраст.
«Клетчатка, находящаяся в овощах усиливает процессы брожения и тем самым вызывает неприятные симптомы. После употребления свежих овощей может быть диарея или воспаление слизистой оболочки кишечника», — считает диетолог Русакова. Она рекомендует для уменьшения действия клетчатки на кишечник выпивать 1,5 литра воды в сутки.
Также эксперт не советует долго сидеть на овощной диете. Питание должно быть сбалансированным, иначе организм будет испытывать недостаток белков и жиров. Это может привести к ослаблению защитной системы, снижению энергии, развитию анемии и других заболевания.
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