В одном из самых дорогих районов Челябинска построят новый ЖК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый ЖК в поселке Пригородный будет 10-этажным
Новый ЖК в поселке Пригородный будет 10-этажным Фото:
новость из сюжета
Челябинск расширяет границы за счет пригорода

В Челябинске в поселке Пригородный в жилом комплексе комфорт-класса к третьему кварталу 2027 года построят два 10-этажных дома. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В недавно присоединенном к Челябинску поселке Пригородный возведут 10-этажный жилой комплекс. Первый дом построится к концу 2026 года, а второй — к третьему кварталу 2027-го. Общая жилая площадь двух домов в ЖК — 21 500 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, дома в жилом комплексе будут из монолитного кирпича. Средняя площадь квартир в ЖК — 58,4 квадратных метра. Там будут «двушки», «трешки», и четырехкомнатные квартиры. На территории комплекса планируется сделать детские и спортивные площадки. Также там будет 55 мест для парковки автомобилей.

Самые дорогие квартиры по состоянию на начало 2025 года на вторичном рынке Челябинска продавались в поселке Пригородном Сосновского района. Сейчас он присоединен к Челябинску. В январе этого года стоимость вторичных квартир там достигала 128 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас жилье «на вторичке» в среднем там продается по 150 000 рублей за квадратный метр.

В поселке Пригородный строят новый ЖК комфорт-класса
В поселке Пригородный строят новый ЖК комфорт-класса
Фото:
Средняя площадь квартир в ЖК – 58,4 квадратных метров
Средняя площадь квартир в ЖК – 58,4 квадратных метров
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в поселке Пригородный в жилом комплексе комфорт-класса к третьему кварталу 2027 года построят два 10-этажных дома. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В недавно присоединенном к Челябинску поселке Пригородный возведут 10-этажный жилой комплекс. Первый дом построится к концу 2026 года, а второй — к третьему кварталу 2027-го. Общая жилая площадь двух домов в ЖК — 21 500 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как отмечается на сайте, дома в жилом комплексе будут из монолитного кирпича. Средняя площадь квартир в ЖК — 58,4 квадратных метра. Там будут «двушки», «трешки», и четырехкомнатные квартиры. На территории комплекса планируется сделать детские и спортивные площадки. Также там будет 55 мест для парковки автомобилей. Самые дорогие квартиры по состоянию на начало 2025 года на вторичном рынке Челябинска продавались в поселке Пригородном Сосновского района. Сейчас он присоединен к Челябинску. В январе этого года стоимость вторичных квартир там достигала 128 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас жилье «на вторичке» в среднем там продается по 150 000 рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...