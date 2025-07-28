В Челябинске в поселке Пригородный в жилом комплексе комфорт-класса к третьему кварталу 2027 года построят два 10-этажных дома. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В недавно присоединенном к Челябинску поселке Пригородный возведут 10-этажный жилой комплекс. Первый дом построится к концу 2026 года, а второй — к третьему кварталу 2027-го. Общая жилая площадь двух домов в ЖК — 21 500 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, дома в жилом комплексе будут из монолитного кирпича. Средняя площадь квартир в ЖК — 58,4 квадратных метра. Там будут «двушки», «трешки», и четырехкомнатные квартиры. На территории комплекса планируется сделать детские и спортивные площадки. Также там будет 55 мест для парковки автомобилей.
Самые дорогие квартиры по состоянию на начало 2025 года на вторичном рынке Челябинска продавались в поселке Пригородном Сосновского района. Сейчас он присоединен к Челябинску. В январе этого года стоимость вторичных квартир там достигала 128 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас жилье «на вторичке» в среднем там продается по 150 000 рублей за квадратный метр.
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