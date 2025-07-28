Движение поездов на участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области восстановлено после завершения строительства нового моста. Об этом в пресс-службе ОАО «РЖД». Старый путепровод был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года.
«Искусственное сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, после завершения проектирования, и осуществлялись в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении РЖД в telegram-канале.
В ходе восстановительных работ специалисты возвели искусственное сооружение длиной 36 метров, состоящее из трех пролетов общим весом 250 тонн. Краны грузоподъемностью 200 тонн использовали для монтажа конструкций. Высота нового путепровода составляет 5,7 метра — почти на метр выше прежнего, что обеспечивает возможность прохода негабаритного автотранспорта, о чем ранее просили региональные власти.
На время возведения объекта грузовые поезда направлялись по альтернативному маршруту. Это позволило сохранить объемы перевозок и обеспечить доставку продукции местных предприятий, уточнили в компании.
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