В Госдуме объяснили ультиматум Трампа России

Выдвигая России очередной ультиматум в контексте урегулирования ситуации на Украине, президент США Дональд Трамп старается сохранить репутацию «крутого парня». Так считает член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик.
«Трамп поддерживает свой имидж „крутого парня“, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать России свои условия», — отметил Белик в беседе с РИА Новости. По его словам, заявление о повторных санкциях — не более чем игра на публику, ведь Трамп хорошо осознает, что подобные меры не окажут существенного влияния на политику Москвы.
Он также подчеркнул, что президент США стремился остановить вооруженный конфликт на Украине на условиях, выгодных западным странам. Позиция России, по его словам, не учитывается.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что если в течение 50 дней Москве и Киеву не удастся договориться о прекращении огня, Соединенные Штаты могут установить пошлины на российские товары в размере 100 процентов от их стоимости. 28 июля президент США отметил, что срок будет уменьшен с пятидесяти до 10–12 дней.
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