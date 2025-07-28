28 июля 2025

Зеленский прокомментировал новый дедлайн Трампа по Украине

Зеленский поблагодарил Трампа за попытку добиться мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за сокращение дедлайна
Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за сокращение дедлайна Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за проявленное желание добиться прекращения огня в конфликте с Россией. Заявление он сделал после того, как глава США принял решение уменьшить срок, отведенный на достижение прогресса в ситуации на Украине, с 50 до 10–12 дней.

«Четкая позиция и решимость @POTUS (никнейм Дональда Трампа в соцсетях — прим. URA.RU) — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира», — написал Зеленский в X. Президент Украины выразил мнение, что сокращение срока может способствовать скорейшему достижению мира.

Как ранее писало URA.RU, Трамп выразил мнение, что Россия и Украина обязаны достичь мирного соглашения в течение последующих 10–12 дней. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев воспринял действия президента США как «игру ультиматумов», а также посчитал их угрозой войны Штатов с РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за проявленное желание добиться прекращения огня в конфликте с Россией. Заявление он сделал после того, как глава США принял решение уменьшить срок, отведенный на достижение прогресса в ситуации на Украине, с 50 до 10–12 дней. «Четкая позиция и решимость @POTUS (никнейм Дональда Трампа в соцсетях — прим. URA.RU) — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира», — написал Зеленский в X. Президент Украины выразил мнение, что сокращение срока может способствовать скорейшему достижению мира. Как ранее писало URA.RU, Трамп выразил мнение, что Россия и Украина обязаны достичь мирного соглашения в течение последующих 10–12 дней. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев воспринял действия президента США как «игру ультиматумов», а также посчитал их угрозой войны Штатов с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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