Зеленский прокомментировал новый дедлайн Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу за проявленное желание добиться прекращения огня в конфликте с Россией. Заявление он сделал после того, как глава США принял решение уменьшить срок, отведенный на достижение прогресса в ситуации на Украине, с 50 до 10–12 дней.
«Четкая позиция и решимость @POTUS (никнейм Дональда Трампа в соцсетях — прим. URA.RU) — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира», — написал Зеленский в X. Президент Украины выразил мнение, что сокращение срока может способствовать скорейшему достижению мира.
Как ранее писало URA.RU, Трамп выразил мнение, что Россия и Украина обязаны достичь мирного соглашения в течение последующих 10–12 дней. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев воспринял действия президента США как «игру ультиматумов», а также посчитал их угрозой войны Штатов с РФ.
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