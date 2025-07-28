Трамп обновил свой дедлайн по концу конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением
На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп намерен сократить ранее установленный 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной. Его слова прозвучали в эфире социальной сети Х.

«Я разочарован в президенте [РФ Владимире] Путине. Я собираюсь сократить этот 50-дневный срок, который я им дал, потому что, думаю, я уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп. По его словам, несмотря на многочисленные переговоры и попытки урегулировать конфликт, российские вооруженные силы продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней Владимир Путин не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс российских акций упал на 0,8%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп намерен сократить ранее установленный 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной. Его слова прозвучали в эфире социальной сети Х. «Я разочарован в президенте [РФ Владимире] Путине. Я собираюсь сократить этот 50-дневный срок, который я им дал, потому что, думаю, я уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп. По его словам, несмотря на многочисленные переговоры и попытки урегулировать конфликт, российские вооруженные силы продолжают наносить ракетные удары по украинским городам. Ранее Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней Владимир Путин не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс российских акций упал на 0,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...