Трамп обновил свой дедлайн по концу конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен сократить ранее установленный 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной. Его слова прозвучали в эфире социальной сети Х.
«Я разочарован в президенте [РФ Владимире] Путине. Я собираюсь сократить этот 50-дневный срок, который я им дал, потому что, думаю, я уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп. По его словам, несмотря на многочисленные переговоры и попытки урегулировать конфликт, российские вооруженные силы продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.
Ранее Трамп выдвинул ультиматум: если в течение 50 дней Владимир Путин не согласится на перемирие, США введут 100-процентные вторичные пошлины для всех покупателей российских энергоресурсов. На фоне новых заявлений Трампа российский фондовый рынок отреагировал снижением. Индекс российских акций упал на 0,8%.
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