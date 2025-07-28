В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с 20 июля продолжаются поиски 50-летней Анны Чудновой. Женщина ушла из дома, после чего ее никто не видел. Об этом рассказали волонтеры из «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Чуднова Анна Геннадьевна, 50 лет (1975 г.р.) Нижний Тагил, Свердловская область С 20 июля 2025 ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи», — написали общественники.
В последний раз женщину видели в светло-синей рубашке, синих джинсах и белых туфлях. Рост женщины 176 сантиметров. При себе у Анны был костыль. Всех, кто видел дедушку или знает о его местоположении, просят звонить на горячую линию поискового отряда или в 112.
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