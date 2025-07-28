После рейда в торговом комплексе и на кладбище Сургута задержаны 70 мигрантов

В Сургуте (ХМАО) в ходе рейда было задержано 70 мигрантов на территориях крупнейшего торгового комплекса и городского кладбища. Всего силовики проверили 300 человек, сообщили ГУ МВД России по ХМАО.
«Проведена оперативно-профилактическая операция на территории одного из крупнейших торговых комплексов города и на городском кладбище... Проверено около 300 иностранных граждан... Около 70 иностранцев были доставлены в отдел по вопросам миграции», — написано в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, обнаружено более 55 тонн овощей, фруктов и ягод, реализуемых с нарушениями — без обязательной маркировки, с признаками контрафактности. Вся продукция изъята, опечатана и помещена на ответственное хранение, назначены экспертизы. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд вынес приговор жителю за комментарий в социальной сети «Вконтакте». Мигрант рассуждал о создании «своей республики» на территории ХМАО.
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