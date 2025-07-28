28 июля 2025

После рейда в торговом комплексе и на кладбище Сургута задержаны 70 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе рейда также изъято 55 тонн овощей
В ходе рейда также изъято 55 тонн овощей Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ходе рейда было задержано 70 мигрантов на территориях крупнейшего торгового комплекса и городского кладбища. Всего силовики проверили 300 человек, сообщили ГУ МВД России по ХМАО.

«Проведена оперативно-профилактическая операция на территории одного из крупнейших торговых комплексов города и на городском кладбище... Проверено около 300 иностранных граждан... Около 70 иностранцев были доставлены в отдел по вопросам миграции», — написано в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, обнаружено более 55 тонн овощей, фруктов и ягод, реализуемых с нарушениями — без обязательной маркировки, с признаками контрафактности. Вся продукция изъята, опечатана и помещена на ответственное хранение, назначены экспертизы. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд вынес приговор жителю за комментарий в социальной сети «Вконтакте». Мигрант рассуждал о создании «своей республики» на территории ХМАО.

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В Сургуте (ХМАО) в ходе рейда было задержано 70 мигрантов на территориях крупнейшего торгового комплекса и городского кладбища. Всего силовики проверили 300 человек, сообщили ГУ МВД России по ХМАО. «Проведена оперативно-профилактическая операция на территории одного из крупнейших торговых комплексов города и на городском кладбище... Проверено около 300 иностранных граждан... Около 70 иностранцев были доставлены в отдел по вопросам миграции», — написано в telegram-канале ведомства. Помимо этого, обнаружено более 55 тонн овощей, фруктов и ягод, реализуемых с нарушениями — без обязательной маркировки, с признаками контрафактности. Вся продукция изъята, опечатана и помещена на ответственное хранение, назначены экспертизы. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что Сургутский городской суд вынес приговор жителю за комментарий в социальной сети «Вконтакте». Мигрант рассуждал о создании «своей республики» на территории ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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