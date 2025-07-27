Суд вынес приговор мигранту, который мечтал о создании своей республики в ХМАО

Сургутский городской суд вынес приговор жителю за комментарий в социальной сети «Вконтакте», в котором он рассуждал о создании «своей республики» на территории региона. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Согласно материалам дела, в ходе мониторинга Интернет-ресурса „ВКонтакте“ установлено, что Бобокалонов Х.О. разместил к посту комментарий: „Сургут и Нижневартовск в ХМАО — Югра можно переименовывать в джамоат [джамаат — объединение мусульман]. Очень много наших. И все практически граждане РФ“, — сообщается в telegram-канале.
Лингвиста установили, что это высказывание имеет признаки возбуждения ненависти. Суд оштрафовал комментатора на 10 000 рублей. В мае разразился скандал после высказывания мигрантов в соцсетях, которые желали создать свою национальную республику в России и в качестве одного из регионов предлагали Югру.
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