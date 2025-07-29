Целый взвод ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области

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Во время сдачи в плен ВСУ атаковали своих сослуживцев FPV-дронами и артиллерией, сообщил командир
Во время сдачи в плен ВСУ атаковали своих сослуживцев FPV-дронами и артиллерией, сообщил командир Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Малиевка в Днепропетровской области украинский взвод сдался в плен. Об этом сообщает командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь.

«Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать», — заявил командир. Он также отметил, что в плен сдались те, кто сидел в окопах. По его словам, во время сдачи украинских военнослужащих в плен по последним пытались атаковать FPV-дроны и артиллерия ВСУ. Позже пленные солдаты выдали позиции операторов дронов.

Ранее украинские военные, находившиеся в плену, уже сообщали различную информацию о ВСУ. Один из пленных передавал информацию о позициях и указал координаты огневых точек и замаскированных укрытий ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

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В селе Малиевка в Днепропетровской области украинский взвод сдался в плен. Об этом сообщает командир отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки «Восток» с позывным Лебедь. «Когда уже встает вопрос жизни или смерти, они, как правило, сдаются. Потому что никто уже не хочет умирать», — заявил командир. Он также отметил, что в плен сдались те, кто сидел в окопах. По его словам, во время сдачи украинских военнослужащих в плен по последним пытались атаковать FPV-дроны и артиллерия ВСУ. Позже пленные солдаты выдали позиции операторов дронов. Ранее украинские военные, находившиеся в плену, уже сообщали различную информацию о ВСУ. Один из пленных передавал информацию о позициях и указал координаты огневых точек и замаскированных укрытий ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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