В Челябинске 45-летний водитель на «ВАЗ-2114» насмерть сбил 56-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Водитель автомобиля „ВАЗ-2114“ сбил челябинку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Происшествие случилось в минувший понедельник около 22:00 в Курчатовском районе на улице Индустриальной возле дома № 10. На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Олег Жиляев. «Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо», — отметил Жиляев.
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