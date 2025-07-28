28 июля 2025

Водитель в Челябинске насмерть сбил женщину на переходе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина переходила дорогу по регулируемому переходу
Женщина переходила дорогу по регулируемому переходу Фото:

В Челябинске 45-летний водитель на «ВАЗ-2114» насмерть сбил 56-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«Водитель автомобиля „ВАЗ-2114“ сбил челябинку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Происшествие случилось в минувший понедельник около 22:00 в Курчатовском районе на улице Индустриальной возле дома № 10. На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Олег Жиляев. «Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо», — отметил Жиляев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 45-летний водитель на «ВАЗ-2114» насмерть сбил 56-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «Водитель автомобиля „ВАЗ-2114“ сбил челябинку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Происшествие случилось в минувший понедельник около 22:00 в Курчатовском районе на улице Индустриальной возле дома № 10. На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску подполковник полиции Олег Жиляев. «Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо», — отметил Жиляев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...