Свердловчан зовут работать за 2,5 млн рублей: список вакансий для амбициозных

Свердловчанам готовы платить до 2,65 млн рублей на должности директора службы технического заказчика. Такими данными с URA.RU поделились аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«За июль в Свердловской области было открыто 1,9 тысяч вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам июня 70 тысяч рублей», — уточняют эксперты.
В топ вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в регионе за июль вошли менеджер по продажам щебня (от 1 млн рублей за месяц на руки), генеральный директор в области машиностроения и металлообработки (от 700 тысяч до 900 тысяч рублей на руки), врач-стоматолог-хирург-имплантолог (от 650 тысяч до 2 млн рублей на руки), директор по маркетингу (от 600 тысяч до 1,67 млн до вычета налогов), директор службы технического заказчика (от 500 тысяч до 2,65 млн рублей на руки) и директор по продажам и маркетингу (от 300 тысяч до 850 тысяч рублей на руки).
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