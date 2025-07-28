28 июля 2025

В Перми вынесен приговор отчиму, избившему ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Овсюков отправится в колонию строгого режима
Евгений Овсюков отправится в колонию строгого режима Фото:

Свердловский районный суд огласил приговор Евгению Овсюкову. Он признан виновным в истязании пасынка и отправится в колонию на пять лет. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю и региональной прокуратуре.

«Овсюков признан виновным в том, что 1 марта избил своего пасынка. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

О том, что Овсюков избил своего пасынка стало известно в марте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как весь в крови девятилетний мальчик сбежал из квартиры. Он попытался скрыться в соседнем подъезде новостройки и просил помощи у прохожих. Плакал и кричал, что его избил отчим.

После публикации шокирующих видео Евсюкова задержали и отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

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Свердловский районный суд огласил приговор Евгению Овсюкову. Он признан виновным в истязании пасынка и отправится в колонию на пять лет. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю и региональной прокуратуре. «Овсюков признан виновным в том, что 1 марта избил своего пасынка. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении. О том, что Овсюков избил своего пасынка стало известно в марте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как весь в крови девятилетний мальчик сбежал из квартиры. Он попытался скрыться в соседнем подъезде новостройки и просил помощи у прохожих. Плакал и кричал, что его избил отчим. После публикации шокирующих видео Евсюкова задержали и отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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