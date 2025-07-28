В Перми вынесен приговор отчиму, избившему ребенка

Свердловский районный суд огласил приговор Евгению Овсюкову. Он признан виновным в истязании пасынка и отправится в колонию на пять лет. Об этом сообщили в СУ СК по Пермскому краю и региональной прокуратуре.
«Овсюков признан виновным в том, что 1 марта избил своего пасынка. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
О том, что Овсюков избил своего пасынка стало известно в марте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как весь в крови девятилетний мальчик сбежал из квартиры. Он попытался скрыться в соседнем подъезде новостройки и просил помощи у прохожих. Плакал и кричал, что его избил отчим.
После публикации шокирующих видео Евсюкова задержали и отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».
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