Останки лошадей кочевников бронзового века подсказали ученым Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) торговые пути прошлого. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, выводы исследователей дали неоднозначные результаты.
«Возможно, экспорт лошадей был связан с особенностями технологии добычи руды в Воровской Яме. Выводы археологов ЮУрГУ предостерегают от скоропалительных обобщений», — пояснили URA.RU в университете.
Новое археологическое исследование Полины Анкушевой и доктора исторических наук Андрея Епимахова сосредоточено на происхождении лошадей, использовавшихся древними рудокопами Урала. Работу опубликовали в международном журнале «Археология Евразийских степей». Исследователи проанализировали изотопы стронция в костях домашних животных, установив географическое происхождение лошадей.
Ученые исследовали поселения, относящиеся к Алакульской культуре. Она развивалась в поздней эпохе бронзы на Южном Урале (XVII-VIII века до нашей эры). Кости копытных из поселений Новотемирский и Воровская Яма указали на различные модели миграции и разведения. Исследования подсказало, что лошади из Новотемирского поселения большую часть жизни провели недалеко от родного рудника, тогда как лошади из Воровской Ямы, напротив, могли путешествовать на значительные расстояния. Это отклонение от ранее установленного тезиса о схожести культуры в пределах одной геолокации заставило пересмотреть взгляды на особенности социально-экономической жизни кочевников и рудокопов того времени.
Рудокопы Воровской ямы отдавали часть добытой руды или отлитого металла на экспорт — в обмен на лошадей. Странно, почему этого не делали «новотемирцы», которые жили изолированно. Это подсказало ученым другое заключение. Учитывая расположение рудников возле рек и озер, некоторые бытовые параллели с другими селениями уральских рудокопов дали возможности предположить: как раз «новотемирцы» вели себя типично, а основатели рудника Воровская Яма прибыли издалека. Они это могли сделать, чтобы заняться прибыльным делом.
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