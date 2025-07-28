28 июля 2025

Житель ХМАО отсудил полмиллиона рублей у бывшего работодателя из-за ошибки отдела кадров

Житель ХМАО не работал четыре месяца, но получил полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Урая отсудил у предприятия полмиллиона, хотя не работал четыре месяца
Житель Урая отсудил у предприятия полмиллиона, хотя не работал четыре месяца Фото:

В Урае (ХМАО) суд обязал предприятие выплатить бывшему сотруднику 427 тысяч рублей из-за ошибки отдела кадров. После увольнения работника в 2023 году сведения о прекращении его трудового договора не были вовремя переданы в Социальный фонд России.

«Около четырех месяцев данных об увольнении не было в системе. Из-за этого истец не мог устроиться на новую работу и остался без средств к существованию, содержал несовершеннолетнего ребенка», — сообщили в telegram-канале «Суды Югры».

Мужчина обратился в суд, сославшись на статью 234 Трудового кодекса РФ, предусматривающую компенсацию за вынужденный прогул по вине работодателя. Суд встал на его сторону и постановил выплатить почти полмиллиона рублей за период задержки оформления увольнения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае (ХМАО) суд обязал предприятие выплатить бывшему сотруднику 427 тысяч рублей из-за ошибки отдела кадров. После увольнения работника в 2023 году сведения о прекращении его трудового договора не были вовремя переданы в Социальный фонд России. «Около четырех месяцев данных об увольнении не было в системе. Из-за этого истец не мог устроиться на новую работу и остался без средств к существованию, содержал несовершеннолетнего ребенка», — сообщили в telegram-канале «Суды Югры». Мужчина обратился в суд, сославшись на статью 234 Трудового кодекса РФ, предусматривающую компенсацию за вынужденный прогул по вине работодателя. Суд встал на его сторону и постановил выплатить почти полмиллиона рублей за период задержки оформления увольнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...