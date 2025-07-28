Житель ХМАО отсудил полмиллиона рублей у бывшего работодателя из-за ошибки отдела кадров

В Урае (ХМАО) суд обязал предприятие выплатить бывшему сотруднику 427 тысяч рублей из-за ошибки отдела кадров. После увольнения работника в 2023 году сведения о прекращении его трудового договора не были вовремя переданы в Социальный фонд России.
«Около четырех месяцев данных об увольнении не было в системе. Из-за этого истец не мог устроиться на новую работу и остался без средств к существованию, содержал несовершеннолетнего ребенка», — сообщили в telegram-канале «Суды Югры».
Мужчина обратился в суд, сославшись на статью 234 Трудового кодекса РФ, предусматривающую компенсацию за вынужденный прогул по вине работодателя. Суд встал на его сторону и постановил выплатить почти полмиллиона рублей за период задержки оформления увольнения.
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