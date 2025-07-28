Роспотребнадзор изъял с пермских прилавков тонну опасных овощей и фруктов

В первом полугодии 2025 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий в Пермском крае проведены проверки на 688 объектах. В число проверенных предприятий вошли промышленные организации, заведения общественного питания и торговли, осуществляющие реализацию фруктов и овощей.
«В ходе надзора было отобрано и исследовано 1137 образцов плодоовощной продукции с целью проверки их качества и безопасности. Доля образцов, не соответствующих установленным требованиям, составила 2,3%. Превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ и радионуклидов в продукции выявлено не было. Контроль за соблюдением требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции, реализуемой на территории региона, продолжается», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.
По результатам выявленных нарушений, связанных с оборотом фруктов и овощей, применены меры административного воздействия. Были оформлены протоколы об административных правонарушениях и привлечены к ответственности виновные лица. В результате проведенных мероприятий из оборота изъято 62 партии плодоовощной продукции общей массой более одной тонны.
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