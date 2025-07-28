28 июля 2025

Роспотребнадзор изъял с пермских прилавков тонну опасных овощей и фруктов

Роспотребнадзор: в Пермском крае с продажи снята тонна небезопасной продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Доля образцов, не соответствующих установленным требованиям, составила 2,3%
Доля образцов, не соответствующих установленным требованиям, составила 2,3% Фото:

В первом полугодии 2025 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий в Пермском крае проведены проверки на 688 объектах. В число проверенных предприятий вошли промышленные организации, заведения общественного питания и торговли, осуществляющие реализацию фруктов и овощей.

«В ходе надзора было отобрано и исследовано 1137 образцов плодоовощной продукции с целью проверки их качества и безопасности. Доля образцов, не соответствующих установленным требованиям, составила 2,3%. Превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ и радионуклидов в продукции выявлено не было. Контроль за соблюдением требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции, реализуемой на территории региона, продолжается», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте. 

По результатам выявленных нарушений, связанных с оборотом фруктов и овощей, применены меры административного воздействия. Были оформлены протоколы об административных правонарушениях и привлечены к ответственности виновные лица. В результате проведенных мероприятий из оборота изъято 62 партии плодоовощной продукции общей массой более одной тонны. 

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В первом полугодии 2025 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий в Пермском крае проведены проверки на 688 объектах. В число проверенных предприятий вошли промышленные организации, заведения общественного питания и торговли, осуществляющие реализацию фруктов и овощей. «В ходе надзора было отобрано и исследовано 1137 образцов плодоовощной продукции с целью проверки их качества и безопасности. Доля образцов, не соответствующих установленным требованиям, составила 2,3%. Превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ и радионуклидов в продукции выявлено не было. Контроль за соблюдением требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции, реализуемой на территории региона, продолжается», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на официальном сайте.  По результатам выявленных нарушений, связанных с оборотом фруктов и овощей, применены меры административного воздействия. Были оформлены протоколы об административных правонарушениях и привлечены к ответственности виновные лица. В результате проведенных мероприятий из оборота изъято 62 партии плодоовощной продукции общей массой более одной тонны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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