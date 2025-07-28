28 июля 2025

Свердловская область получит крупного налогоплательщика

Компания ЕВРАЗ получит прописку в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕВРАЗ будет перечислять налоги в региональный бюджет
ЕВРАЗ будет перечислять налоги в региональный бюджет Фото:

Одна из мощнейших металлургических и горнодобывающих компаний России — ЕВРАЗ — получит прописку в Свердловской области. Руководство зарегистрирует новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле, рассказал губернатор Денис Паслер.

«Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет», — написал Паслер в своем telegram-канале. Группа объединит порядка 60-ти юрлиц, которые сохранят свои названия и продолжат свою работу в качестве дочерних компаний.

Акции ПАО «ЕВРАЗ» объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы. В пресс-службе компании отмечают, что создание нового юрлица повысит экономическую устойчивость всех предприятий, упростит корпоративное управление и даст возможность реализовывать новые инвестиционные проекты, в том числе связанные с экологией.

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Одна из мощнейших металлургических и горнодобывающих компаний России — ЕВРАЗ — получит прописку в Свердловской области. Руководство зарегистрирует новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле, рассказал губернатор Денис Паслер. «Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет», — написал Паслер в своем telegram-канале. Группа объединит порядка 60-ти юрлиц, которые сохранят свои названия и продолжат свою работу в качестве дочерних компаний. Акции ПАО «ЕВРАЗ» объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы. В пресс-службе компании отмечают, что создание нового юрлица повысит экономическую устойчивость всех предприятий, упростит корпоративное управление и даст возможность реализовывать новые инвестиционные проекты, в том числе связанные с экологией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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