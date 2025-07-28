Свердловская область получит крупного налогоплательщика

Одна из мощнейших металлургических и горнодобывающих компаний России — ЕВРАЗ — получит прописку в Свердловской области. Руководство зарегистрирует новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле, рассказал губернатор Денис Паслер.
«Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет», — написал Паслер в своем telegram-канале. Группа объединит порядка 60-ти юрлиц, которые сохранят свои названия и продолжат свою работу в качестве дочерних компаний.
Акции ПАО «ЕВРАЗ» объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы. В пресс-службе компании отмечают, что создание нового юрлица повысит экономическую устойчивость всех предприятий, упростит корпоративное управление и даст возможность реализовывать новые инвестиционные проекты, в том числе связанные с экологией.
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