В волгоградской ИК прогремел взрыв, пострадали четверо

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Произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением
Произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением Фото:

На территории исправительной колонии в Волгограде произошел взрыв газового оборудования. В результате взрыва и последующего возгорания пострадали четверо заключенных. Об этом сообщает СУ СКР по области.

«Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — говорится в официальном telegram-канале СК по Волгоградской области. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Организована процессуальная проверка за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. В настоящее время на территории колонии работает следственно-оперативная группа.

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На территории исправительной колонии в Волгограде произошел взрыв газового оборудования. В результате взрыва и последующего возгорания пострадали четверо заключенных. Об этом сообщает СУ СКР по области. «Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — говорится в официальном telegram-канале СК по Волгоградской области. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Организована процессуальная проверка за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. В настоящее время на территории колонии работает следственно-оперативная группа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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