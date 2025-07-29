В волгоградской ИК прогремел взрыв, пострадали четверо

На территории исправительной колонии в Волгограде произошел взрыв газового оборудования. В результате взрыва и последующего возгорания пострадали четверо заключенных. Об этом сообщает СУ СКР по области.
«Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошёл хлопок газового баллона с последующим воспламенением», — говорится в официальном telegram-канале СК по Волгоградской области. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.
Организована процессуальная проверка за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью. В настоящее время на территории колонии работает следственно-оперативная группа.
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