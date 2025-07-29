Взрыв произошел в колонии Волгограда
В исправительной колонии ИК-9 Волгограда произошел взрыв газового баллона. Известно, что четверо заключенных пострадали. О происшествии сообщил региональный Следком. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается помощь.
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