Взрыв произошел в колонии Волгограда

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Взрыв произошел в колонии Волгограда
Взрыв произошел в колонии Волгограда Фото:

В исправительной колонии ИК-9 Волгограда произошел взрыв газового баллона. Известно, что четверо заключенных пострадали. О происшествии сообщил региональный Следком. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается помощь.

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В исправительной колонии ИК-9 Волгограда произошел взрыв газового баллона. Известно, что четверо заключенных пострадали. О происшествии сообщил региональный Следком. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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