Положили глаз: где находятся Командорские острова, которые захотели купить США

США выразили желание приобрести Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Командоры помогли бы усилить влияние Штатов на Китай, а также помогло бы создать лучшие условия для изучения арктики.
Со стороны МИД РФ уже поступил ответ о том, что острова проданы не будут. Что из себя представляют острова, которые хотели купить США и где они находятся — в материале URA.RU.
Что за острова и где они находятся
Четыре острова называют Командорскими — остров Беринга, Медный, Арий Камень и Топорков. Общая площадь островов достигает 1850 квадратных километров. Они находятся к востоку от Камчатки (250 километров) и входят в часть Алеутской (или Командорско-Алеутской) островной дуги. Между ними и Алеутскими островами, которые прилегают к США, находится расстояние в 379 километров.
На островах находится большое количество различных животных — около четырех десятков видов млекопитающих и больше двух сотен видов рыб. Морские львы, котики и выдры чувствуют себя в безопасности и не боятся людей.
А на самом маленьком из островов — Топорков. На нем живут разные виды птиц, всего, такие как Топорки, бакланы, серокрылые чайки, ипатки и другие, хотя остров площадью меньше одного квадратного километра. Всего на островах зарегистрировано около 60 видов гнездящихся птиц и около 160 пролетных. В связи с этим, острова популярны у орнитологов.
Как добраться до Командоров
Существует всего два способа как добраться до островов: на самолете и на корабле. Самолет вылетает из Петропавловска-Камчатского и летит на остров Беринга, в село Никольское. Стоимость билета в одну сторону, в среднем, 50 тысяч рублей, а самолет помещает в себя только 14 человек. Важно учитывать, что рейс часто отменяют или переносят из-за погоды.
По морю можно добраться из того же Петропавловска-Камчатского. Грузопассажирское судно ходит раз в месяц, а время маршрута составляет двое суток. Также расписание может сдвигаться в связи со штормами. На судне находится команда гидов, которые помогают ознакомиться с геологией, историей, животным и растительным миром островов.
Для чего США покупать острова
Ранее полковник США Джеффри Фриц заявлял о желании США приобрести Командорские острова у России за 15 миллиардов долларов. Причиной покупки являются усиление позиций США в Арктике, а также улучшение мониторинга активности китайских подводных лодок.
Пекин развивает экономические и военные амбиции в арктических водах. Позиции Штатов на Командоре могут стать важным фактором сдерживания.
Ответ со стороны России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена продавать Командор. По их словам, данное действие будет приравнено к продаже Родины. Также Захарова отметила, что если Фриц и имеет подобные средства, то лучше было бы вложить их в погашение госдолга США, который составляет 36,64 триллиона долларов на данные 2024 года.
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