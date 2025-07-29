В МИД РФ ответили на предложение США купить Командорские острова

Идея продажи США Командорских островов не заслуживает обсуждения, поскольку подобная сделка противоречит как закону, так и совести россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — подчеркнула Захарова, комментируя заявление американского подполковника Джеффри Фрица. Ее слова приводит РИА Новости. Она также добавила, что если у Фрица действительно есть подобные средства, то ему лучше использовать их для погашения части госдолга США, который, по данным на 2024 год, составляет 36,64 триллиона долларов.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, проходящий службу в командовании обеспечения безопасности сухопутных войск Соединенных Штатов в Эстонии, предложил рассмотреть возможность приобретения Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. В своей публикации для Breaking Defense Фриц отметил, что такой шаг мог бы усилить позиции США в Арктике и позволить эффективнее отслеживать возможную активность китайских подводных лодок на арктических маршрутах, передает VSE42.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.