В США посмеялись над планами купить Командорские острова у России

В США подвергли критике предложение подполковника армии Джеффри Фрица приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов для наблюдения за китайскими подводными лодками. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на мнения американских аналитиков.
Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан заявил, что инициатива Фрица продолжает курс внешней политики президента США Дональда Трампа, который стремится «захватить или купить стратегически важные территории по всему миру». По словам эксперта, между президентами США и России наблюдается явная напряженность, поэтому Москва вряд ли согласится рассматривать подобную сделку. Хан подчеркнул, что Вашингтон на самом деле заинтересован в расширении контроля над передвижениями российского флота в регионе и наращивании военного присутствия для патрулирования новых судоходных маршрутов через Арктику. Слова экспертов передает издание RTVI.
Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров также выразил сомнения относительно возможной продажи Командорских островов. Он указал, что истинной целью Вашингтона может быть создание военной базы для укрепления позиций США в Арктике. По мнению Кузмарова, этот регион становится ареной геополитической борьбы за ресурсы и влияние, а публично озвученная цель по отслеживанию китайских подлодок лишь частично соответствует действительности.
Предложение о покупке Командорских островов ранее прозвучало на фоне усиливающейся конкуренции крупных держав за контроль над арктическими территориями и транспортными путями. Российская сторона официально не комментировала инициативу американского военного.
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