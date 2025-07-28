Обвиняемый в педофилии пермяк вырвал страницы из своего уголовного дела в зале суда

Жителя Пермского края привлекли к ответственности по уголовной статье за воспрепятствование осуществлению правосудия. Факт его противоправных действий был зафиксирован в ходе ознакомления с материалами дела. Мужчина являлся обвиняемым по делу о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
«Находясь в присутствии секретаря судебного заседания, мужчина вырвал из документов несколько листов и незаметно положил их в свой карман. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 294 УК РФ за воспрепятствование осуществлению правосудия», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.
При этом он отказывался давать показания. Однако его противоправные поступки были подтверждены свидетелями. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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