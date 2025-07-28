28 июля 2025

Обвиняемый в педофилии пермяк вырвал страницы из своего уголовного дела в зале суда

Пермяка наказали за препятствие правосудию
© Служба новостей «URA.RU»
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Он незаметно положил их в свой карман
Он незаметно положил их в свой карман Фото:

Жителя Пермского края привлекли к ответственности по уголовной статье за воспрепятствование осуществлению правосудия. Факт его противоправных действий был зафиксирован в ходе ознакомления с материалами дела. Мужчина являлся обвиняемым по делу о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Находясь в присутствии секретаря судебного заседания, мужчина вырвал из документов несколько листов и незаметно положил их в свой карман. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 294 УК РФ за воспрепятствование осуществлению правосудия», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале. 

При этом он отказывался давать показания. Однако его противоправные поступки были подтверждены свидетелями. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Жителя Пермского края привлекли к ответственности по уголовной статье за воспрепятствование осуществлению правосудия. Факт его противоправных действий был зафиксирован в ходе ознакомления с материалами дела. Мужчина являлся обвиняемым по делу о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. «Находясь в присутствии секретаря судебного заседания, мужчина вырвал из документов несколько листов и незаметно положил их в свой карман. Нарушитель был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 294 УК РФ за воспрепятствование осуществлению правосудия», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю в telegram-канале.  При этом он отказывался давать показания. Однако его противоправные поступки были подтверждены свидетелями. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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