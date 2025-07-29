Метеоролог Пермского Политеха рассказал о влиянии скандинавского антициклона на погоду в августе

В ближайшие десять дней Пермский край окажется под влиянием скандинавского антициклона, что обеспечит региону ясную и сухую погоду. Об этом URA.RU сообщил эксперт в области метеорологии Пермского Политеха, член Русского географического общества Максим Симакин.
«В ближайшие дни территория Прикамья окажется на юго-восточной периферии антициклона. Это значит, что сам центр высокого давления будет находиться западнее нас, а к нам станет поступать воздух с его северной стороны. В результате установится преимущественно ясная и сухая погода, но с умеренным прогревом — северные ветры не дадут температуре подниматься слишком высоко. Лишь местами на востоке и северо-востоке края возможны кратковременные дожди. В целом, среднемесячная температура ожидается около или чуть выше нормы, и будет находиться в пределах +17...+22 градусов», — рассказал Симакин.
По словам специалиста, в первой декаде августа осадки будут маловероятны, а температурный фон останется стабильным. Постепенное ослабление влияния антициклона ожидается ближе к середине месяца. В этот период на смену устойчивой погоде придут циклоны, которые принесут облачность и дожди. Симакин отметил, что во второй половине августа жителям региона стоит готовиться к переменам и постепенному переходу к осеннему сезону.
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