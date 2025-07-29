Берлин получит ответный удар в случае атаки на Москву и Калининград

Профессор Межевич: Германия для России — это 30 целей для ядерных ударов
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Профессор Николай Межевич напомнил воинственной Германии, что у России есть ядерное оружие
Профессор Николай Межевич напомнил воинственной Германии, что у России есть ядерное оружие Фото:

Германия действительно может атаковать Россию, но за этим последуют удары по Берлину. Так исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор Николай Межевич прокомментировал в интервью URA.RU последние воинственные заявления немецких генералов.

«Предположим: да, из Германии можно нанести удар по Калининграду. А дальше что? Из Калининграда можно нанести удар по Берлину — тоже недалеко. Германия, с точки зрения ядерной стратегии, — это три десятка целей. Это вообще не задача, не проблема для России», — заявил Межевич.

По его словам, нынешний германский генерал по уровню своего интеллектуального развития соответствует немецкому фельдфебелю (помощник командира роты по хозяйству и внутреннему распорядку. — Прим. ред.) времен Первой мировой войны. «Немецкие генерал-майоры, как пьяные бабы, выливают десятки интервью в СМИ», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал начать собственные наступательные операции и нанести упреждающие удары по российским аэродромам и оборонным заводам дальнобойными ракетами. Издание Military Watch Magazine писало, что Германия планирует приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по Москве.

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Германия действительно может атаковать Россию, но за этим последуют удары по Берлину. Так исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор Николай Межевич прокомментировал в интервью URA.RU последние воинственные заявления немецких генералов. «Предположим: да, из Германии можно нанести удар по Калининграду. А дальше что? Из Калининграда можно нанести удар по Берлину — тоже недалеко. Германия, с точки зрения ядерной стратегии, — это три десятка целей. Это вообще не задача, не проблема для России», — заявил Межевич. По его словам, нынешний германский генерал по уровню своего интеллектуального развития соответствует немецкому фельдфебелю (помощник командира роты по хозяйству и внутреннему распорядку. — Прим. ред.) времен Первой мировой войны. «Немецкие генерал-майоры, как пьяные бабы, выливают десятки интервью в СМИ», — подчеркнул собеседник URA.RU. Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал начать собственные наступательные операции и нанести упреждающие удары по российским аэродромам и оборонным заводам дальнобойными ракетами. Издание Military Watch Magazine писало, что Германия планирует приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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