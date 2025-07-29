Берлин получит ответный удар в случае атаки на Москву и Калининград

Германия действительно может атаковать Россию, но за этим последуют удары по Берлину. Так исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор Николай Межевич прокомментировал в интервью URA.RU последние воинственные заявления немецких генералов.
«Предположим: да, из Германии можно нанести удар по Калининграду. А дальше что? Из Калининграда можно нанести удар по Берлину — тоже недалеко. Германия, с точки зрения ядерной стратегии, — это три десятка целей. Это вообще не задача, не проблема для России», — заявил Межевич.
По его словам, нынешний германский генерал по уровню своего интеллектуального развития соответствует немецкому фельдфебелю (помощник командира роты по хозяйству и внутреннему распорядку. — Прим. ред.) времен Первой мировой войны. «Немецкие генерал-майоры, как пьяные бабы, выливают десятки интервью в СМИ», — подчеркнул собеседник URA.RU.
Ранее генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал начать собственные наступательные операции и нанести упреждающие удары по российским аэродромам и оборонным заводам дальнобойными ракетами. Издание Military Watch Magazine писало, что Германия планирует приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.