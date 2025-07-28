Германия планирует приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для возможных ударов по Москве. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
«Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии. Россия считается основной целью такого плана закупок», — говорится в материале.
По данным MWM, Берлин расширил свои наступательные возможности, разместив вооруженные подразделения в Литве. В июле 2024 года США и Германия договорились о размещении с 2026 года на территории ФРГ новых американских комплексов высокоточного ракетного оружия, включая SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое вооружение, которое превзойдет по характеристикам уже имеющееся в Европе.
Москва ранее заявляла, что меры НАТО не способствуют безопасности в регионе и Россия внимательно следит за действиями альянса у своих границ, оставляя за собой право на ответ. Вместе с тем российская сторона выражает готовность к диалогу при соблюдении принципов равноправия.
Власти Германии продолжают планировать размещение на своей территории американских ракет дальнего действия в 2026 году. Это решение было принято совместно с Вашингтоном в июле 2024 года и соответствует национальным стратегиям безопасности, утвержденным в ответ на "угрозу со стороны России". По планам, к 2026 году в Германии разместят американские дальнобойные ракеты, включая SM-6 и Tomahawk, а также экспериментальные гиперзвуковые системы, что было согласовано при экс-президенте США Джо Байдене.
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