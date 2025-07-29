«Канцлер Мерц уже примеряет мундир фюрера»

Германия забыла историю своего участия в мировых войнах и вовсю готовится к новому прямому противостоянию с Россией. Как и 100 лет назад, немецкий лидер готов пойти на самоубийственный конфликт ради того, чтобы вытащить страну из кризиса. В интервью URA.RU исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, профессор Николай Межевич рассказал, как немцы лишились «прививки», что значат агрессивные заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца, и стоит ли вновь ждать атак люфтваффе на Москву.
— Немцы явно встали на путь милитаризации. Это видно и по их заявлениям, и по решениям. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, «разрешил» Украине бить вглубь территории России, заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта «исчерпаны». Этот список агрессивных заявлений обновляется почти ежедневно. С чем связана воинственность Берлина?
— Первая причина милитаризации — это утрата исторической памяти: перестала действовать историческая прививка. Историческая прививка для целого народа — это память о войне.
Рассмотрим на примере. Некий Ганс родился в Гамбурге, Кенигсберге, Мюнхене или просто в немецкой деревне где-то в 1900 году. В 1917-м он попал на фронт Первой мировой войны и вернулся оттуда живым — повезло, но получил ранение и нюхнул газа. В 1939-ом он, уже немолодым ефрейтором, попал на Вторую мировую войну, где ему, предположим, под Сталинградом оторвало ногу. Он вернулся домой, создал семью, работал, богател и умер где-то в 1975-м, в год подписания Хельсинских соглашений — заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (документ рассматривается как важный шаг к снижению напряженности в годы «холодной войны». — Прим. ред.).
Умирая, Ганс обратился к сыну Фрицу (уменьшительная форма имени Фридрих. — Прим. ред.): «Фриц, не надо воевать, тем более не надо воевать с русскими. Я два раза пробовал, но все пошло не так». Фриц родился где-то в 1960-м, в 1991-м он увидел распад Советского Союза, сейчас ему за 60 лет. На войну он, конечно, не пойдет. Но у него есть сын Йохан, которого он уже готов отправить воевать с русскими. Готов, потому что это его отец видел войну, а он — нет. Фриц знает ее только по солдатским песням о том, как прусские гренадеры вывозили трофеи из французского Эльзаса. Но жизнь совсем другая.
Точнее, жизни не будет. Воевать с Россией, обладающей абсолютным превосходством в ядерном оружии, Германия будет недолго.
Вторая причина — куда деваться бедному немецкому канцлеру? Экономика Германии сейчас чуть в лучшем состоянии, чем в конце 20-х — начале 30-х прошлого века. А, между прочим, кто тогда вытащил германскую экономику из кризиса? Тот человек, который тоже пришел к власти законным путем. Звали его Адольф Гитлер.
Возможно, нынешний канцлер уже примеряет мундир фюрера, потому что иначе немецкую экономику не вытащить из кризиса.
— Сейчас, в год 80-летия Победы над нацизмом, Берлин снял с себя все эти самоограничения. Прививка окончательно перестала действовать?
— История повторяется. Германия, используя остатки Украины, хочет получить реванш за Первую и Вторую мировые войны.
— Это действительно позиция немецких элит или их к этому подталкивает кто-то другой, например, британцы, играя на чувствах немцев?
— Для британцев идеальный вариант — когда русские дерутся с немцами, французы — с итальянцами, а они на острове покуривают сигару и попивают односолодовый виски. Но немцы скорее сами себя тянут в пропасть.
— Издание Military Watch Magazine пишет, что Германия хочет заполучить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon ради нанесения ударов по Москве. До этого генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал начать собственные наступательные операции и нанести упреждающие удары по российским аэродромам и оборонным заводам дальнобойными ракетами. Действительно ли ситуация может дойти до такой степени, что Германия начнет атаковать Россию?
— Нынешний германский генерал по уровню своего интеллектуального развития соответствует немецкому фельдфебелю (помощник командира роты по хозяйству и внутреннему распорядку. — Прим. ред.) времен Первой мировой войны. Вообще Германия — это страна штабной культуры. Штабной культуре прусского, а затем немецкого Генштаба учились и мы, и французы, и британцы, и американцы — ну умели немцы это делать! Немецкого старшего офицера учили не открывать рот без необходимости. Теперь немецкие генерал-майоры, как пьяные бабы, выливают десятки интервью в СМИ.
И конечно, тут встают два вопроса. Во-первых, здоровы ли они. Во-вторых, насколько эти безумные разговоры соответствуют реальной жизни. Предположим: да, из Германии можно нанести удар по Калининграду. А дальше что?
Из Калининграда можно нанести удар по Берлину — тоже недалеко. Германия, с точки зрения ядерной стратегии, — это три десятка целей, это вообще не задача, не проблема для России.
— Могут ли немцы рискнуть нанести удары, рассчитывая на то, что в ответ на них не полетит ядерная бомба?
— Германская штабная культура это исключает. Но если брать нынешних генералов, в том числе вышеупомянутого, — все может быть.
— К 2029 году Германия планирует тратить на армию 162 миллиарда евро в год, в три раза больше, чем в 2022-ом. По тратам на оборону Германия уже обогнала Великобританию и занимает второе место в НАТО после США. Потенциальный конфликт возможен ближе к 2030 году, или есть риск резкого обострения уже сейчас?
— Немецкие планы очень амбициозны, но они не пересекаются с реальностью. У Германии нет этих денег, у нее нет даже права эмиссии: оно — у Европейского Центробанка, который находится в Германии, но это не немецкие деньги. Второе — энергетика потребует радикальной перестройки. Плюс Штаты сохранили торговые пошлины, а это — удар по немецкому автопрому. Возможности немцев существенно скромнее амбиций.
— Штаты и ЕС недавно договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Издание Politico писало, что в основном в инициативе заинтересована именно Германия. Ряд других стран, включая Францию, Италию, Чехию, Венгрию, отказались от участия. Какова роль США в милитаризации Германии, заинтересованы ли американцы в этом?
— Вашингтон готов разорить Европу и полностью подчинить ее своим национальным целям и экономике. Украина для этого — идеальный вариант. Сегодня не заставить Париж воевать с Берлином. Но можно объяснять Германии и Франции, что нужно скинуться по паре десятков миллиардов в пользу Украины, а уж украинцы дойдут до Москвы за 15 минут. Этим американцы и страдают.
— Вернемся к Мерцу. Июльский опрос Института социальных исследований и статистического анализа Forsa показал, что недовольство работой канцлера достигло 64 процентов. Оппозиция связывает это с его ужесточившейся риторикой. Почему Мерц жертвует рейтингом, пытаясь присвоить себе титул главного европейского «ястреба»?
- Мерц готов пожертвовать не то что каким-то рейтингом, он готов пожертвовать Германией. Он уже не субъектен. Кстати, пока это довольно неплохой рейтинг, если брать германских канцлеров. В январе 2024 года 72 процента немцев были недовольны работой Олафа Шольца.
— Есть ли какая-то связь между партийной принадлежностью и степенью агрессивности со стороны канцлеров? Шольц из СДПГ отставал от Франции и Британии по степени воинственности, а Мерц из ХДС словно все наверстывает и хочет быть явным лидером на этом поприще, хотя Ангела Меркель — однопартийка Мерца — вела более сбалансированную политику…
— Когда женщина надевает красные трусы, на следующий день — черные, а потом — зеленые, она остается все той же женщиной, и цвет трусов тут ни при чем. Цвет немецкой партийной коалиции тоже больше ничего уже не определяет. По сути, это так.
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