В бундесвере призвали бомбить российские аэродромы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В бундесвере призвали использовать самолеты для атаки на Россию
В бундесвере призвали использовать самолеты для атаки на Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам военной инфраструктуры для усиления позиций Украины в воздушном конфликте. Об этом он заявил в эфире официального YouTube-канала вооруженных сил Германии.

«Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался <...> Возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — пояснил Кристиан Фройдинг.

По его словам, помимо аэродромов целями могут стать предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Он признал, что Москва добилась серьезных успехов в производстве ракет, и заявил о необходимости найти рычаги для ограничения роста российского ВПК. Фройдинг также подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной для Украины: российские войска уже «несколько месяцев» удерживают инициативу, а положение украинской армии в воздушной сфере, особенно в крупных городах, ухудшилось. Ранее генерал заявлял о необходимости предоставить Киеву ракетные системы большой дальности для поражения целей на территории России и анонсировал финансовую поддержку Германии для закупки подобных вооружений.

Россия не раз подчеркивала, что не считает Европу противником, а только экономическим партнером. Однако также в Кремле подчеркивали, что Запад активно распространяет миф о российской угрозе для оправдания затрат на вооружение Украины. При этом Москва будет готова защищать свои интересы в случае западной агрессии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам военной инфраструктуры для усиления позиций Украины в воздушном конфликте. Об этом он заявил в эфире официального YouTube-канала вооруженных сил Германии. «Можно косвенно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российских вооруженных сил вообще не раскрывался <...> Возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — пояснил Кристиан Фройдинг. По его словам, помимо аэродромов целями могут стать предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Он признал, что Москва добилась серьезных успехов в производстве ракет, и заявил о необходимости найти рычаги для ограничения роста российского ВПК. Фройдинг также подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной для Украины: российские войска уже «несколько месяцев» удерживают инициативу, а положение украинской армии в воздушной сфере, особенно в крупных городах, ухудшилось. Ранее генерал заявлял о необходимости предоставить Киеву ракетные системы большой дальности для поражения целей на территории России и анонсировал финансовую поддержку Германии для закупки подобных вооружений. Россия не раз подчеркивала, что не считает Европу противником, а только экономическим партнером. Однако также в Кремле подчеркивали, что Запад активно распространяет миф о российской угрозе для оправдания затрат на вооружение Украины. При этом Москва будет готова защищать свои интересы в случае западной агрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...