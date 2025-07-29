Оппозиционные партии Молдавии выступили за возобновление отношений с Россией

Три ведущие оппозиционные партии Молдавии выступили за восстановление отношений с Россией. Об этом заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.
«Подаем документы для регистрации блока из трех партий», — сказал Додон ТАСС. В состав нового блока вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном, партия «Сердце Молдовы» под руководством Ирины Влах и партия «Будущее Молдовы», которую возглавляет Василий Тарлев. Представители объединения отмечают, что остаются открытыми для переговоров с другими политическими силами, заинтересованными в аналогичных приоритетах.
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