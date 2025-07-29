Оппозиционные партии Молдавии выступили за возобновление отношений с Россией

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Представители объединения остаются открытыми для переговоров с другими партиями
Представители объединения остаются открытыми для переговоров с другими партиями Фото:

Три ведущие оппозиционные партии Молдавии выступили за восстановление отношений с Россией. Об этом заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

«Подаем документы для регистрации блока из трех партий», — сказал Додон ТАСС. В состав нового блока вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном, партия «Сердце Молдовы» под руководством Ирины Влах и партия «Будущее Молдовы», которую возглавляет Василий Тарлев. Представители объединения отмечают, что остаются открытыми для переговоров с другими политическими силами, заинтересованными в аналогичных приоритетах.

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Три ведущие оппозиционные партии Молдавии выступили за восстановление отношений с Россией. Об этом заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. «Подаем документы для регистрации блока из трех партий», — сказал Додон ТАСС. В состав нового блока вошли Партия социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном, партия «Сердце Молдовы» под руководством Ирины Влах и партия «Будущее Молдовы», которую возглавляет Василий Тарлев. Представители объединения отмечают, что остаются открытыми для переговоров с другими политическими силами, заинтересованными в аналогичных приоритетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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