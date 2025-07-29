В Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке

Сбербанк: к декабрю курс доллара составит около 90 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корректировка прогноза связана с несколькими фундаментальными факторами
Корректировка прогноза связана с несколькими фундаментальными факторами Фото:

К декабрю курс доллара может составить около 90 рублей. Ранее прогноз банка предполагал ослабление рубля до 100 за доллар. Об этом заявил заместитель председателя правления и финансового директора банка Тарас Скворцов.

«Поэтому наш прогноз в целом по 2025 году — рубль будет, наверное, порядка 90 рублей к концу года», — сказал Скворцов, передает РБК. Корректировка прогноза связана с несколькими фундаментальными факторами. В первую очередь, эксперты отмечают сокращение импорта товаров длительного пользования, таких как автомобили. По словам Скворцова, продажи автомобилей в России заметно снизились, что уменьшает спрос на иностранную валюту и поддерживает рубль.

В последние дни на валютном рынке наблюдается рост доллара, что в банке связывают с геополитическими событиями. В частности, на курс повлияли заявления президента США Дональда Трампа, который ужесточил риторику в отношении России и Украины, а также пригрозил введением дополнительных торговых пошлин. Сбербанк также ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка снизится до 16%. Напомним, 25 июля Банк России уже понизил ставку на 2 процентных пункта — до 18%. Это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики, обусловленное снижением инфляционного давления и замедлением роста внутреннего спроса.

Несмотря на укрепление рубля, в банке отмечают, что дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к росту спроса на импортные товары и дополнительному инфляционному давлению. В связи с этим ЦБ, по мнению аналитиков, будет действовать осторожно, чтобы не допустить резкого роста цен. В первом полугодии 2025 года рубль оставался относительно крепким благодаря активной продаже валютной выручки российскими экспортерами. За январь–июнь крупнейшие компании превысили норматив обязательной продажи валюты примерно на 40%, что также способствовало стабилизации курса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К декабрю курс доллара может составить около 90 рублей. Ранее прогноз банка предполагал ослабление рубля до 100 за доллар. Об этом заявил заместитель председателя правления и финансового директора банка Тарас Скворцов. «Поэтому наш прогноз в целом по 2025 году — рубль будет, наверное, порядка 90 рублей к концу года», — сказал Скворцов, передает РБК. Корректировка прогноза связана с несколькими фундаментальными факторами. В первую очередь, эксперты отмечают сокращение импорта товаров длительного пользования, таких как автомобили. По словам Скворцова, продажи автомобилей в России заметно снизились, что уменьшает спрос на иностранную валюту и поддерживает рубль. В последние дни на валютном рынке наблюдается рост доллара, что в банке связывают с геополитическими событиями. В частности, на курс повлияли заявления президента США Дональда Трампа, который ужесточил риторику в отношении России и Украины, а также пригрозил введением дополнительных торговых пошлин. Сбербанк также ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка снизится до 16%. Напомним, 25 июля Банк России уже понизил ставку на 2 процентных пункта — до 18%. Это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики, обусловленное снижением инфляционного давления и замедлением роста внутреннего спроса. Несмотря на укрепление рубля, в банке отмечают, что дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к росту спроса на импортные товары и дополнительному инфляционному давлению. В связи с этим ЦБ, по мнению аналитиков, будет действовать осторожно, чтобы не допустить резкого роста цен. В первом полугодии 2025 года рубль оставался относительно крепким благодаря активной продаже валютной выручки российскими экспортерами. За январь–июнь крупнейшие компании превысили норматив обязательной продажи валюты примерно на 40%, что также способствовало стабилизации курса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...