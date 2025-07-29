В Сбере дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке

К декабрю курс доллара может составить около 90 рублей. Ранее прогноз банка предполагал ослабление рубля до 100 за доллар. Об этом заявил заместитель председателя правления и финансового директора банка Тарас Скворцов.
«Поэтому наш прогноз в целом по 2025 году — рубль будет, наверное, порядка 90 рублей к концу года», — сказал Скворцов, передает РБК. Корректировка прогноза связана с несколькими фундаментальными факторами. В первую очередь, эксперты отмечают сокращение импорта товаров длительного пользования, таких как автомобили. По словам Скворцова, продажи автомобилей в России заметно снизились, что уменьшает спрос на иностранную валюту и поддерживает рубль.
В последние дни на валютном рынке наблюдается рост доллара, что в банке связывают с геополитическими событиями. В частности, на курс повлияли заявления президента США Дональда Трампа, который ужесточил риторику в отношении России и Украины, а также пригрозил введением дополнительных торговых пошлин. Сбербанк также ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка снизится до 16%. Напомним, 25 июля Банк России уже понизил ставку на 2 процентных пункта — до 18%. Это второе подряд смягчение денежно-кредитной политики, обусловленное снижением инфляционного давления и замедлением роста внутреннего спроса.
Несмотря на укрепление рубля, в банке отмечают, что дальнейшее снижение ключевой ставки может привести к росту спроса на импортные товары и дополнительному инфляционному давлению. В связи с этим ЦБ, по мнению аналитиков, будет действовать осторожно, чтобы не допустить резкого роста цен. В первом полугодии 2025 года рубль оставался относительно крепким благодаря активной продаже валютной выручки российскими экспортерами. За январь–июнь крупнейшие компании превысили норматив обязательной продажи валюты примерно на 40%, что также способствовало стабилизации курса.
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