Красноярская чиновница предложила пойти на фронт недовольным перебоями со связью

В Красноярском крае руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых, под постом губернатора Михаила Котюкова, посоветовала жителям уйти на фронт. Поводом стали массовые жалобы людей на перебои с мобильным интернетом, которые продолжаются уже несколько дней.
Глава региона объяснил в своем telegram-канале, что введенные ограничения связаны с усилением мер безопасности и профилактикой сетевых угроз. В комментариях к посту Котюкова один из пользователей выразил опасения, что удаленные работники могут лишиться работы из-за отсутствия связи. На это Екатерина Кузьминых ответила: «На СВО всем работы хватит». Также чиновница призвала жителей «радоваться чистому небу и не жужжать», процитировав слова губернатора.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю ЦУР, однако на момент выхода материала ответ не поступил. Слова чиновницы вызвали волну возмущения среди пользователей.
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