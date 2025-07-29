Красноярская чиновница предложила пойти на фронт недовольным перебоями со связью

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Один из пользователей выразил опасения о лишении работы из-за отсутствия связи
Один из пользователей выразил опасения о лишении работы из-за отсутствия связи Фото:

В Красноярском крае руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых, под постом губернатора Михаила Котюкова, посоветовала жителям уйти на фронт. Поводом стали массовые жалобы людей на перебои с мобильным интернетом, которые продолжаются уже несколько дней.

Глава региона объяснил в своем telegram-канале, что введенные ограничения связаны с усилением мер безопасности и профилактикой сетевых угроз. В комментариях к посту Котюкова один из пользователей выразил опасения, что удаленные работники могут лишиться работы из-за отсутствия связи. На это Екатерина Кузьминых ответила: «На СВО всем работы хватит». Также чиновница призвала жителей «радоваться чистому небу и не жужжать», процитировав слова губернатора.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю ЦУР, однако на момент выхода материала ответ не поступил. Слова чиновницы вызвали волну возмущения среди пользователей.

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В Красноярском крае руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых, под постом губернатора Михаила Котюкова, посоветовала жителям уйти на фронт. Поводом стали массовые жалобы людей на перебои с мобильным интернетом, которые продолжаются уже несколько дней. Глава региона объяснил в своем telegram-канале, что введенные ограничения связаны с усилением мер безопасности и профилактикой сетевых угроз. В комментариях к посту Котюкова один из пользователей выразил опасения, что удаленные работники могут лишиться работы из-за отсутствия связи. На это Екатерина Кузьминых ответила: «На СВО всем работы хватит». Также чиновница призвала жителей «радоваться чистому небу и не жужжать», процитировав слова губернатора. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю ЦУР, однако на момент выхода материала ответ не поступил. Слова чиновницы вызвали волну возмущения среди пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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