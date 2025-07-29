Заведено уголовное дело после обрушения горных пород на санаторий Кисловодска

В Кисловодске возбуждено уголовное дело после обрушения грунта на территории санатория «Москва», в результате которого пострадали два отдыхающих. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ставропольскому краю.
«По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в официальном сообщении следственного управления. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что обрушение скально-грунтовой породы произошло на площади около 60 квадратных метров на территории санатория «Москва». Инцидент случился днем 29 июля. По данным пресс-службы регионального минздрава, оба пострадавших отдыхающих были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Глава Кисловодска Евгений Моисеев также сообщил, что под завалами может быть еще один человек.
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