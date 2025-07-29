Заведено уголовное дело после обрушения горных пород на санаторий Кисловодска

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Возбуждено уголовное дело по факту обрушения скальных пород в Кисловодске
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения скальных пород в Кисловодске Фото:

В Кисловодске возбуждено уголовное дело после обрушения грунта на территории санатория «Москва», в результате которого пострадали два отдыхающих. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

«По данному факту <...>  возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в официальном сообщении следственного управления. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что обрушение скально-грунтовой породы произошло на площади около 60 квадратных метров на территории санатория «Москва». Инцидент случился днем 29 июля. По данным пресс-службы регионального минздрава, оба пострадавших отдыхающих были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Глава Кисловодска Евгений Моисеев также сообщил, что под завалами может быть еще один человек

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В Кисловодске возбуждено уголовное дело после обрушения грунта на территории санатория «Москва», в результате которого пострадали два отдыхающих. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ставропольскому краю. «По данному факту <...>  возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в официальном сообщении следственного управления. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что обрушение скально-грунтовой породы произошло на площади около 60 квадратных метров на территории санатория «Москва». Инцидент случился днем 29 июля. По данным пресс-службы регионального минздрава, оба пострадавших отдыхающих были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Глава Кисловодска Евгений Моисеев также сообщил, что под завалами может быть еще один человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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