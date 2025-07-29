Кабмин поддержал новые основания для увольнения иностранцев

Правительство России поддержало законопроект о расширении оснований для увольнения иностранных граждан. Документ был подготовлен депутатами Госдумы от фракции «Новые люди» и предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — сказано в документе, передает РИА Новости. С 2014 года российские регионы получили право вводить ограничения на привлечение иностранных работников, приезжающих в страну по визам. Работодатели обязаны сокращать численность таких сотрудников в соответствии с региональными нормативными актами. Однако до сих пор Трудовой кодекс не предусматривал возможность уволить иностранца только на основании введенных региональных ограничений.
Законопроект предлагает дополнить статью 327.6 ТК РФ новым основанием для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Теперь увольнение станет возможным, если работодатель должен сократить численность иностранных работников во исполнение региональных нормативных актов, согласованных с федеральным законодательством. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство создавало правовую неопределенность. Нарушение региональных ограничений влечет за собой серьезные административные штрафы (до одного млн рублей) или приостановку деятельности организации, но юридических оснований для увольнения иностранцев по этим причинам не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.