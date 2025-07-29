Ребенок погиб от удара током, катаясь на велосипеде в свердловском поселке. Фото

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На мальчика упала линия электропередачи (архивное фото)
На мальчика упала линия электропередачи (архивное фото) Фото:

В поселке Вьюжный (Волчанск, Свердловская область) вечером 29 июля пятилетний мальчик погиб от удара током оборвавшейся из-за ветра линии электропередачи. Ребенок катался на велосипеде, когда на него упал провод, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Несовершеннолетний во время движения по улице получил травму вследствие удара электрическим током в результате обрыва из-за сильного порыва ветра линии электропередач», — пояснили в ведомстве. Мальчик скончался до прибытия медиков.

Известно, что ребенок находился в поселке в гостях у родственников. Его семья на учетах в органах системы профилактики не состоит.

На месте происшествия работают правоохранители, в частности прокурор Карпинска Вячеслав Соломатов. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В поселке Вьюжный (Волчанск, Свердловская область) вечером 29 июля пятилетний мальчик погиб от удара током оборвавшейся из-за ветра линии электропередачи. Ребенок катался на велосипеде, когда на него упал провод, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Несовершеннолетний во время движения по улице получил травму вследствие удара электрическим током в результате обрыва из-за сильного порыва ветра линии электропередач», — пояснили в ведомстве. Мальчик скончался до прибытия медиков. Известно, что ребенок находился в поселке в гостях у родственников. Его семья на учетах в органах системы профилактики не состоит. На месте происшествия работают правоохранители, в частности прокурор Карпинска Вячеслав Соломатов. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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