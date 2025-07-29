В поселке Вьюжный (Волчанск, Свердловская область) вечером 29 июля пятилетний мальчик погиб от удара током оборвавшейся из-за ветра линии электропередачи. Ребенок катался на велосипеде, когда на него упал провод, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Несовершеннолетний во время движения по улице получил травму вследствие удара электрическим током в результате обрыва из-за сильного порыва ветра линии электропередач», — пояснили в ведомстве. Мальчик скончался до прибытия медиков.
Известно, что ребенок находился в поселке в гостях у родственников. Его семья на учетах в органах системы профилактики не состоит.
На месте происшествия работают правоохранители, в частности прокурор Карпинска Вячеслав Соломатов. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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