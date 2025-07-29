В последние дни по всей России и за ее пределами наблюдается волна масштабных технических сбоев, затронувших сразу несколько ключевых сервисов и компаний. 29 июля пользователи столкнулись с перебоями в работе «Почты России», «Т-Банка», аптечных сетей и медицинских учреждений. Подробнее о характере этих сбоев и их последствиях в материале URA.RU.
Сбой по всей стране в работе «Почты России»
В работе сайта и приложения «Почты России» произошел массовый сбой. Пользователи в 25 городах страны, в том числе в Москве, Московской и Тверской областях, жаловались на невозможность зайти на сайт или воспользоваться сервисами.
Многие не могли отправить или получить посылку, не открывался личный кабинет. Жалобы фиксировались и в Белоруссии. Официально представители «Почты России» заявили, что доступ к ресурсу ограничили временно «чтобы сделать его лучше», однако для тысяч клиентов по всей стране работа крупнейшей почтовой службы оказалась парализована.
Трудности с «Т-Банком»
Пользователи по всей стране начали массово жаловаться на сбои в работе «Т-Банка». Проблемы начались после обеда и выражались в невозможности войти в личный кабинет, совершить перевод или воспользоваться мобильным приложением. Особенно много жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Нижегородской, Ленинградской и Московской областей.
Люди сообщали о недоступности онлайн-банкинга на смартфонах и компьютерах, невозможности выполнять финансовые операции. Тысячи клиентов были вынуждены откладывать запланированные платежи, а обсуждение проблемы разгорелось в соцсетях и мессенджерах.
Проблемы в работе аптек «Столички» и «Неофарм»
Часть аптек сетей «Столички» и «Неофарм» приостановила работу по техническим причинам. Это затронуло как розничные точки, так и работу онлайн-сервисов: клиенты не могли забронировать препараты или проверить свой статус в программе лояльности. Вскоре появились сообщения о хакерской атаке, в результате которой была нарушена работа касс, а сотрудники оказались отправлены в вынужденный отпуск. К вечеру следующего дня большинство аптек возобновило обслуживание, но многие покупатели целые сутки не могли купить лекарства.
Сбои в сети клиник «Семейный доктор»
О сбоях рассказали и в московской сети клиник «Семейный доктор». Пациенты не могли записаться на прием или получить документы из электронной базы: по словам врачей, из системы пропала часть информации, все оборудование оказалось недоступным. Подозревают, что причиной могла стать хакерская атака.
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