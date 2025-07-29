В России рухнули все сервисы: почта, банки и аптеки парализованы масштабными сбоями. Скрин

Российские пользователи жалуются на сбои Т-Банка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользователи жалуются на сбои в работе многих сервисов
Пользователи жалуются на сбои в работе многих сервисов Фото:

В последние дни по всей России и за ее пределами наблюдается волна масштабных технических сбоев, затронувших сразу несколько ключевых сервисов и компаний. 29 июля пользователи столкнулись с перебоями в работе «Почты России», «Т-Банка», аптечных сетей и медицинских учреждений. Подробнее о характере этих сбоев и их последствиях в материале URA.RU.

Сбой по всей стране в работе «Почты России»

В работе сайта и приложения «Почты России» произошел массовый сбой. Пользователи в 25 городах страны, в том числе в Москве, Московской и Тверской областях, жаловались на невозможность зайти на сайт или воспользоваться сервисами.

Многие не могли отправить или получить посылку, не открывался личный кабинет. Жалобы фиксировались и в Белоруссии. Официально представители «Почты России» заявили, что доступ к ресурсу ограничили временно «чтобы сделать его лучше», однако для тысяч клиентов по всей стране работа крупнейшей почтовой службы оказалась парализована.

Массовые жалобы российских пользователей на работу сервисов
Массовые жалобы российских пользователей на работу сервисов
Фото:

Трудности с «Т-Банком»

Пользователи пожаловались на работу «Т-Банка»
Пользователи пожаловались на работу «Т-Банка»
Фото:

Пользователи по всей стране начали массово жаловаться на сбои в работе «Т-Банка». Проблемы начались после обеда и выражались в невозможности войти в личный кабинет, совершить перевод или воспользоваться мобильным приложением. Особенно много жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Нижегородской, Ленинградской и Московской областей.

Люди сообщали о недоступности онлайн-банкинга на смартфонах и компьютерах, невозможности выполнять финансовые операции. Тысячи клиентов были вынуждены откладывать запланированные платежи, а обсуждение проблемы разгорелось в соцсетях и мессенджерах.

Проблемы в работе аптек «Столички» и «Неофарм»

Часть аптек сетей «Столички» и «Неофарм» приостановила работу по техническим причинам. Это затронуло как розничные точки, так и работу онлайн-сервисов: клиенты не могли забронировать препараты или проверить свой статус в программе лояльности. Вскоре появились сообщения о хакерской атаке, в результате которой была нарушена работа касс, а сотрудники оказались отправлены в вынужденный отпуск. К вечеру следующего дня большинство аптек возобновило обслуживание, но многие покупатели целые сутки не могли купить лекарства.

Сбои в сети клиник «Семейный доктор»

О сбоях рассказали и в московской сети клиник «Семейный доктор». Пациенты не могли записаться на прием или получить документы из электронной базы: по словам врачей, из системы пропала часть информации, все оборудование оказалось недоступным. Подозревают, что причиной могла стать хакерская атака.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В последние дни по всей России и за ее пределами наблюдается волна масштабных технических сбоев, затронувших сразу несколько ключевых сервисов и компаний. 29 июля пользователи столкнулись с перебоями в работе «Почты России», «Т-Банка», аптечных сетей и медицинских учреждений. Подробнее о характере этих сбоев и их последствиях в материале URA.RU. Сбой по всей стране в работе «Почты России» В работе сайта и приложения «Почты России» произошел массовый сбой. Пользователи в 25 городах страны, в том числе в Москве, Московской и Тверской областях, жаловались на невозможность зайти на сайт или воспользоваться сервисами. Многие не могли отправить или получить посылку, не открывался личный кабинет. Жалобы фиксировались и в Белоруссии. Официально представители «Почты России» заявили, что доступ к ресурсу ограничили временно «чтобы сделать его лучше», однако для тысяч клиентов по всей стране работа крупнейшей почтовой службы оказалась парализована. Трудности с «Т-Банком» Пользователи по всей стране начали массово жаловаться на сбои в работе «Т-Банка». Проблемы начались после обеда и выражались в невозможности войти в личный кабинет, совершить перевод или воспользоваться мобильным приложением. Особенно много жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Нижегородской, Ленинградской и Московской областей. Люди сообщали о недоступности онлайн-банкинга на смартфонах и компьютерах, невозможности выполнять финансовые операции. Тысячи клиентов были вынуждены откладывать запланированные платежи, а обсуждение проблемы разгорелось в соцсетях и мессенджерах. Проблемы в работе аптек «Столички» и «Неофарм» Часть аптек сетей «Столички» и «Неофарм» приостановила работу по техническим причинам. Это затронуло как розничные точки, так и работу онлайн-сервисов: клиенты не могли забронировать препараты или проверить свой статус в программе лояльности. Вскоре появились сообщения о хакерской атаке, в результате которой была нарушена работа касс, а сотрудники оказались отправлены в вынужденный отпуск. К вечеру следующего дня большинство аптек возобновило обслуживание, но многие покупатели целые сутки не могли купить лекарства. Сбои в сети клиник «Семейный доктор» О сбоях рассказали и в московской сети клиник «Семейный доктор». Пациенты не могли записаться на прием или получить документы из электронной базы: по словам врачей, из системы пропала часть информации, все оборудование оказалось недоступным. Подозревают, что причиной могла стать хакерская атака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...