В работе «Госуслуг» произошел массовый сбой

Проблемы с доступом к порталу «Госуслуги» фиксируются в ряде регионов России 28 июля. Информация об этом размещена на сайте Downdetector.
Согласно данным сервиса мониторинга, пользователи массово сообщают о сбоях как на сайте, так и в мобильном приложении. За последний час больше всего жалоб поступило из Москвы (22%), Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Калужской области (7%), Тюменской области (7%) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (6%).
За последние сутки пользователи чаще всего сталкивались со следующими проблемами:
- Сбой сайта — 59%;
- Сбой мобильного приложения — 22%;
- Сбой личного кабинета — 11%;
- Проблемы с отдельными сервисами и оповещениями — 4%.
Эксперты выделяют несколько причин массовых неполадок:
- Технические работы на серверах портала;
- DDoS-атаки на инфраструктуру;
- Ограничения доступа по решению Роскомнадзора или антивирусных программ;
- Проблемы с интернет-подключением у пользователей или провайдеров;
- Ошибки в работе браузеров или устаревших версий приложений.
Пользователям рекомендуется:
- Проверить качество интернет-соединения и работу провайдера;
- Обновить мобильное приложение до последней версии;
- Очистить кэш приложения или браузера;
- Попробовать зайти через другой браузер или устройство;
- При необходимости обратиться в техническую поддержку.
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