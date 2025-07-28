В работе «Госуслуг» произошел массовый сбой

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За последний час больше всего жалоб поступило из Москвы
За последний час больше всего жалоб поступило из Москвы Фото:

Проблемы с доступом к порталу «Госуслуги» фиксируются в ряде регионов России 28 июля. Информация об этом размещена на сайте Downdetector.

Согласно данным сервиса мониторинга, пользователи массово сообщают о сбоях как на сайте, так и в мобильном приложении. За последний час больше всего жалоб поступило из Москвы (22%), Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Калужской области (7%), Тюменской области (7%) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (6%).

За последние сутки пользователи чаще всего сталкивались со следующими проблемами:

  • Сбой сайта — 59%;
  • Сбой мобильного приложения — 22%;
  • Сбой личного кабинета — 11%;
  • Проблемы с отдельными сервисами и оповещениями — 4%.

Эксперты выделяют несколько причин массовых неполадок:

  • Технические работы на серверах портала;
  • DDoS-атаки на инфраструктуру;
  • Ограничения доступа по решению Роскомнадзора или антивирусных программ;
  • Проблемы с интернет-подключением у пользователей или провайдеров;
  • Ошибки в работе браузеров или устаревших версий приложений.

Пользователям рекомендуется:

  • Проверить качество интернет-соединения и работу провайдера;
  • Обновить мобильное приложение до последней версии;
  • Очистить кэш приложения или браузера;
  • Попробовать зайти через другой браузер или устройство;
  • При необходимости обратиться в техническую поддержку.

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Проблемы с доступом к порталу «Госуслуги» фиксируются в ряде регионов России 28 июля. Информация об этом размещена на сайте Downdetector. Согласно данным сервиса мониторинга, пользователи массово сообщают о сбоях как на сайте, так и в мобильном приложении. За последний час больше всего жалоб поступило из Москвы (22%), Ямало-Ненецкого автономного округа (7%), Калужской области (7%), Тюменской области (7%) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (6%). За последние сутки пользователи чаще всего сталкивались со следующими проблемами: Эксперты выделяют несколько причин массовых неполадок: Пользователям рекомендуется:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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