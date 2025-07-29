Врачи сети московских клиник «Семейный доктор» сообщили о масштабной хакерской атаке, в результате которой стала недоступна база данных пациентов. Корреспондент URA.RU также попытался зайти на сайт, но у него не получилось. Сообщается, что домен не привязан к хостингу. Также о сбоях сообщает официальный сайт «Альфа-центр здоровья». Это уже третья за день сеть клиник, которая сталкивается с масштабной кибератакой.
«По техническим причинам в клинике [„Семейный доктор“] временно не работает личный кабинет пациента и онлайн-запись», — сообщает «Альфа-центр здоровья». До этого сообщалось о сбоях в работе клиник «Столичка» и «Неофарм».
Ранее из-за кибератаки временно прекратила работу сеть аптек «Столички», при этом сбой затронул более 1000 точек в 80 городах, а сотрудники были отправлены в отгулы. Также накануне произошла масштабная атака на авиакомпанию «Аэрофлот», из-за которой были отменены и задержаны десятки рейсов. В последние дни фиксируется рост числа кибератак на крупные российские компании и медицинские учреждения.
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