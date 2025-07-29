В Госдуме предложили ввести туристический кешбэк для многодетных

В Госдуме предложили вернуть туристический кешбэк для многодетных и малообеспеченных семей, а также для семей с детьми-инвалидами. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), который направил соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Решетникову.
«Фракция „Новые люди“ просит вас проработать возможность введения адресного туристического кешбэка для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов», — указано в документе министру Решетникову. Предложение депутатов находится в распоряжении ТАСС.
По мнению депутата, для большинства семей из указанных категорий поездки по России сегодня стали «практически недоступной статьей расходов». Он отметил, что это значительно ограничивает их возможность знакомиться с культурным и природным наследием страны.
Кроме того, депутат считает, что подобная мера позволит расширить доступность внутреннего туризма для граждан и одновременно поспособствует развитию туристической отрасли в российских регионах. В письме отмечается, что ранее действовавшая до 2022 года программа туристического кешбэка пользовалась популярностью и была эффективной поддержкой в период пандемии.
Программа туристического кешбэка стартовала в августе 2020 года как антикризисная мера для поддержки внутреннего туризма и туротрасли на фоне ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Она позволяла частично компенсировать затраты на поездки по России, однако прекратила свое действие в 2022 году.
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