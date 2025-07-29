29 июля 2025

Трамп не стал беспокоиться из-за ущерба для мира от санкций против РФ

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Трампа не беспокоит возможный ущерб нефтяному рынку из-за санкций против России
Трампа не беспокоит возможный ущерб нефтяному рынку из-за санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что его не тревожит возможная реакция нефтяного рынка на введение новых ограничений против России. Об этом глава государства сообщил журналистам в ходе беседы на борту своего самолета, передает Fox News.

«Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — подчеркнул Трамп, комментируя вероятность введения рестрикций и их влияние на мировой рынок энергоносителей. По его словам, Соединенные Штаты располагают достаточными ресурсами для компенсации любых колебаний цен или перебоев с поставками.

Ранее Дональд Трамп уже высказывался о возможности введения дополнительных импортных пошлин на российские товары, связывая эти меры с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине. Однако на недавнем выступлении президент США запутался, смогут ли подействовать на Россию рестрикции.

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Президент США Дональд Трамп 29 июля заявил, что его не тревожит возможная реакция нефтяного рынка на введение новых ограничений против России. Об этом глава государства сообщил журналистам в ходе беседы на борту своего самолета, передает Fox News. «Я об этом не беспокоюсь. У нас так много нефти», — подчеркнул Трамп, комментируя вероятность введения рестрикций и их влияние на мировой рынок энергоносителей. По его словам, Соединенные Штаты располагают достаточными ресурсами для компенсации любых колебаний цен или перебоев с поставками. Ранее Дональд Трамп уже высказывался о возможности введения дополнительных импортных пошлин на российские товары, связывая эти меры с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине. Однако на недавнем выступлении президент США запутался, смогут ли подействовать на Россию рестрикции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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