Трамп прилюдно запутался, угрожая России из-за СВО

Президент США Дональд Трамп не уверен, что 10-дневный срок, отданный России на урегулирование конфликта с Украиной, и введение пошлин повлияют на Москву. Такое заявление лидер сделал перед журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон.
«[После окончания 10 дней, которые США отдали РФ на решение конфликта] мы введем пошлины и прочее. И я не знаю, повлияет ли это на Россию. Это может повлиять на них [на Россию] или не повлиять. Но может [повлиять]», — путанно ответил президент США, чьи слова прозвучали в эфире C-Span.
Трамп посчитал, что Москва якобы хочет продолжать боевые действия. При этом он ждет реакции от президента РФ Владимира Путина на свои угрозы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва заинтересована в выяснении причин, побудивших Дональда Трампа неоднократно выдвигать разные сроки для урегулирования конфликта на Украине, включая 24 часа, 50 и 100 дней, а затем и 10 суток. Российская сторона подчеркивала, что экономика страны уже адаптировалась к западным санкциям и готова к новым мерам давления, а также отмечала влияние Евросоюза на позицию Вашингтона по этому вопросу.
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