29 июля 2025

Трамп раскрыл, поедет ли на саммит G20 в связи с «множеством проблем»

Трамп признался, что не хочет ехать на саммит G20 из-за проблем
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп в самолете ответил на вопрос журналиста
Трамп в самолете ответил на вопрос журналиста Фото:

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР, поскольку у него имеются проблемы с этой страной. Об этом американский лидер рассказал журналистам.

«Возможно, отправлю на саммит G20 кого-то другого. У меня много проблем с Южной Африкой», — передает ТАСС слова Трампа, которые он сказал прессе на борту своего самолета. Он возвращался из Шотландии в США.

Ранее на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой Трамп поднял вопрос о защите белых фермеров в Южной Африке. Американский лидер показал Рамапосе видеоматериалы и документы, подтверждающие существование угроз и убийств фермеров ради экспроприации земель.

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Президент США Дональд Трамп может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР, поскольку у него имеются проблемы с этой страной. Об этом американский лидер рассказал журналистам. «Возможно, отправлю на саммит G20 кого-то другого. У меня много проблем с Южной Африкой», — передает ТАСС слова Трампа, которые он сказал прессе на борту своего самолета. Он возвращался из Шотландии в США. Ранее на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой Трамп поднял вопрос о защите белых фермеров в Южной Африке. Американский лидер показал Рамапосе видеоматериалы и документы, подтверждающие существование угроз и убийств фермеров ради экспроприации земель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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