Трамп раскрыл, поедет ли на саммит G20 в связи с «множеством проблем»

Президент США Дональд Трамп может отказаться от поездки на саммит G20 в ЮАР, поскольку у него имеются проблемы с этой страной. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Возможно, отправлю на саммит G20 кого-то другого. У меня много проблем с Южной Африкой», — передает ТАСС слова Трампа, которые он сказал прессе на борту своего самолета. Он возвращался из Шотландии в США.
Ранее на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой Трамп поднял вопрос о защите белых фермеров в Южной Африке. Американский лидер показал Рамапосе видеоматериалы и документы, подтверждающие существование угроз и убийств фермеров ради экспроприации земель.
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