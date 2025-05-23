CNN: Трамп ведет себя словно рестлер на встречах с мировыми лидерами

Президент США Дональд Трамп превратил встречи с зарубежными лидерами в Белом доме в подобие «Голодных игр». В будущем это может сильно изменить отношение лидеров других стран к Америке. Об этом заявил журналист Стивен Коллинсон в своей авторской колонке.
«Это новые „Голодные игры“ мировой политики. Иностранные лидеры теперь на свой страх и риск входят в священное логово президента США, а он ведет себя на пресс-конференциях, как на боях в клетке WWE», — пишет журналист CNN Коллинсон. Он убежден, что подход Трампа стал «метафорой внешней политики» новой американской администрации — она отличается хаотичностью, политизацией и множеством теорий заговора. По мнению автора, подобные методы могут привести к тому, что некоторые мировые лидеры пересмотрят свое отношение к визитам в Овальный кабинет, что повлечет за собой дипломатические последствия и переориентацию стран глобального Юга с США на Китай.
В качестве примера Коллинсон приводит прошедшую 22 мая встречу Дональда Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Во время переговоров глава американской администрации поднял вопрос о защите белых фермеров в ЮАР и продемонстрировал видеоматериалы и документы, подтверждающие существование угроз и убийств фермеров ради экспроприации земель. Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс позже опровергла утверждения о том, что Рамапоса оказался в Белом доме в «политической ловушке», и заявила, что категорически возражает против такой оценки ситуации.
Ранее Дональд Трамп уже выражал недовольство в связи с зарубежными визитами иностранных лидеров, в частности, когда не смог связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его поездки в Южную Африку. Тогда американский лидер намеревался обсудить с Зеленским ситуацию вокруг конфликта на Украине, однако украинская сторона сообщила, что президент находится в Кейптауне и не может принять звонок. Этот случай стал одним из примеров напряженных дипломатических контактов администрации Трампа с иностранными государствами.
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