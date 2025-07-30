NBS: глава Пентагона может уйти в отставку

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Хегсет, по словам журналистов, планирует стать губернатором штата Теннесси
Хегсет, по словам журналистов, планирует стать губернатором штата Теннесси Фото:

Министр обороны США Пит Хегсет подумывает о том, чтобы в следующем году выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Теннесси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Если он решит участвовать в выборах, ему придется уйти в отставку с должности главы Пентагона — таковы правила.По данным телеканала, последние три недели Хегсет всерьез обсуждает с окружением возможность начать предвыборную кампанию. Его уход стал бы одной из крупнейших перестановок в руководстве Минобороны .Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл эту информацию отрицает. Он заявил, что министр полностью сосредоточен на своей работе в администрации Дональда Трампа и на продвижении политики «Америка прежде всего».

По словам Парнелла, NBC просто придумала эту историю: «Или у них фейковые источники, или их просто разыграли». Если Хегсет все-таки решится идти в губернаторы, исполнять его обязанности может временно один из высокопоставленных чиновников — либо министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, либо замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

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Министр обороны США Пит Хегсет подумывает о том, чтобы в следующем году выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Теннесси. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Если он решит участвовать в выборах, ему придется уйти в отставку с должности главы Пентагона — таковы правила.По данным телеканала, последние три недели Хегсет всерьез обсуждает с окружением возможность начать предвыборную кампанию. Его уход стал бы одной из крупнейших перестановок в руководстве Минобороны .Однако помощник Хегсета по связям с общественностью Шон Парнелл эту информацию отрицает. Он заявил, что министр полностью сосредоточен на своей работе в администрации Дональда Трампа и на продвижении политики «Америка прежде всего». По словам Парнелла, NBC просто придумала эту историю: «Или у них фейковые источники, или их просто разыграли». Если Хегсет все-таки решится идти в губернаторы, исполнять его обязанности может временно один из высокопоставленных чиновников — либо министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, либо замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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