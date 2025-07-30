Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей

За кормление голубей под окнами теперь можно получить штраф — если птицы создают санитарную угрозу. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.
«За кормление голубей и других птиц в жилых зонах может грозить ответственность по статье 8.2 КоАП РФ („Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“), такая судебная практика есть», — сказал он в беседе с ТАСС. По его словам, сам по себе факт кормления — не нарушение. Но если еда для птиц превращается в мусор, привлекает крыс или просто засоряет двор, это уже подпадает под статью.
Штрафы по этой статье: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для компаний — от 100 до 250 тысяч рублей. Если нарушать требование повторно, сумма вырастет почти вдвое. Такие же штрафы могут грозить тем, кто выбрасывает мусор из окна или оставляет его в подъезде. Но просто на словах никого не накажут — нужны фото, видео или свидетели. Депутат советует сначала пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ. Возможно, там с нарушителем просто проведут беседу.
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