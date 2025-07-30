Российские FPV-дроны разнесли бронеавтомобиль НАТО

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Автомобиль HMMWV находился на позиции украинских войск
Автомобиль HMMWV находился на позиции украинских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оператор беспилотника Южной группировки войск уничтожил бронеавтомобиль HMMWV НАТО на константиновском направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости. 

«Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику», — сообщило агентство. Там уточнили, что это был бронированный автомобиль HMMWV, находившийся на позиции украинских войск.

Он был поражен расчетом FPV-дронов 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при поддержке воздушной корректировки. Для полного уничтожения американской техники использовали два FPV-дрона.

Ранее рядовой Сергей Бурмистров обнаружил в ночное время украинскую диверсионно-разведывательную группу, скрытно передвигавшуюся в лесополосе. Он открыл огонь по противнику и удерживал его до прибытия подкрепления, передает «360.ru».

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Оператор беспилотника Южной группировки войск уничтожил бронеавтомобиль HMMWV НАТО на константиновском направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости.  «Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику», — сообщило агентство. Там уточнили, что это был бронированный автомобиль HMMWV, находившийся на позиции украинских войск. Он был поражен расчетом FPV-дронов 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при поддержке воздушной корректировки. Для полного уничтожения американской техники использовали два FPV-дрона. Ранее рядовой Сергей Бурмистров обнаружил в ночное время украинскую диверсионно-разведывательную группу, скрытно передвигавшуюся в лесополосе. Он открыл огонь по противнику и удерживал его до прибытия подкрепления, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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