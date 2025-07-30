Оператор беспилотника Южной группировки войск уничтожил бронеавтомобиль HMMWV НАТО на константиновском направлении. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Бойцы российской 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили натовскую технику», — сообщило агентство. Там уточнили, что это был бронированный автомобиль HMMWV, находившийся на позиции украинских войск.
Он был поражен расчетом FPV-дронов 27-го артиллерийского полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки при поддержке воздушной корректировки. Для полного уничтожения американской техники использовали два FPV-дрона.
Ранее рядовой Сергей Бурмистров обнаружил в ночное время украинскую диверсионно-разведывательную группу, скрытно передвигавшуюся в лесополосе. Он открыл огонь по противнику и удерживал его до прибытия подкрепления, передает «360.ru».
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