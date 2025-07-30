Еще одной стране угрожает цунами из-за землетрясения на Камчатке

В Мексике объявили угрозу возникновения цунами после землетрясения на Камчатке
© Служба новостей «URA.RU»
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Высота цунами в Мексике может достигать одного метра
Высота цунами в Мексике может достигать одного метра Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Центр предупреждения о цунами ВМС Мексики сообщил о риске возникновения цунами у западных берегов страны в связи с произошедшим землетрясением на Камчатке. Согласно информации центра, ожидаемая высота волн может составить до одного метра.

«Согласно обновленной информации о мониторинге распространения цунами, вызванного землетрясением, для национального побережья ожидается высота волн от 0,3 до 1 м», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте центра предупреждений о цунами Мексики.

До отмены предупреждения населению настоятельно советуется воздержаться от посещения пляжей. Вблизи входов в порты прогнозируются интенсивные течения, в связи с чем владельцам и операторам судов следует проявлять повышенную бдительность при нахождении в мексиканских портовых акваториях.

Ранее предупреждения о возможном цунами были объявлены в Японии. Согласно предварительной информации, высота волн может достигать 3,5 метра. Также поступила информация, что цунами высотой около 30 сантиметров достигло берегов северной части Японии. Кроме того, опасность этого есть и в США. Сообщение с предупреждением было распространено на территории штатов Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и нескольких островах Микронезии. 

В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендуют жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.

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Центр предупреждения о цунами ВМС Мексики сообщил о риске возникновения цунами у западных берегов страны в связи с произошедшим землетрясением на Камчатке. Согласно информации центра, ожидаемая высота волн может составить до одного метра. «Согласно обновленной информации о мониторинге распространения цунами, вызванного землетрясением, для национального побережья ожидается высота волн от 0,3 до 1 м», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте центра предупреждений о цунами Мексики. До отмены предупреждения населению настоятельно советуется воздержаться от посещения пляжей. Вблизи входов в порты прогнозируются интенсивные течения, в связи с чем владельцам и операторам судов следует проявлять повышенную бдительность при нахождении в мексиканских портовых акваториях. Ранее предупреждения о возможном цунами были объявлены в Японии. Согласно предварительной информации, высота волн может достигать 3,5 метра. Также поступила информация, что цунами высотой около 30 сантиметров достигло берегов северной части Японии. Кроме того, опасность этого есть и в США. Сообщение с предупреждением было распространено на территории штатов Калифорния и Орегон, а также на острове Гуам и нескольких островах Микронезии.  В акватории Тихого океана вблизи побережья Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) зарегистрировано землетрясение магнитудой порядка 8,7. Очаг подземных толчков находился на глубине 32 километров, примерно в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского. По информации сейсмологов, это самое мощное землетрясение в данном регионе с 1952 года. В связи с инцидентом объявлено предупреждение о возможном цунами, зафиксированы волны высотой до 4 метров. Власти Российской Федерации и Японии настоятельно рекомендуют жителям прибрежных территорий эвакуироваться в безопасные районы. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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