Самый молодой депутат заксо подал документы на выборы свердловского губернатора

На выборы губернатора Свердловской области документы в избирком принес 29-летний депутат регионального заксобрания Рант Краев от партии «Новые люди». Он четвертый кандидат, собравший 126 подписей депутатов и мэров в свою поддержку, сообщили в пресс-службе областного избиркома.
«Рант Краев представил документы для регистрации на досрочных выборах Губернатора Свердловской области. Статус выдвинутого кандидата имеет с 21 июня, выдвинут региональным отделением политической партии „Новые люди“. В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований — 126 подписей», — передает их telegram-канал.
Как и все кандидаты, кто уже подал документы, он выдвинул список возможных представителей региона в Совете Федерации: предприниматель и бывший кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрий Дымшаков, преподаватель УрФУ Ольга Зырянова, экс-член российской сборной по спортивной гимнастике и бизнесмен Никита Лежанкин. 30 июля заканчивается срок приема бумаг.
Муниципальный фильтр осталось пройти Динамудину Садихову («Гражданская инициатива»), Александру Каптюгу (ЛДПР) и юристу Ивану Волкову («Российский Общенародный Союз»). Ранее подписи в свою поддержку в избирком принес врио свердловского губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикера областного заксо Александр Ивачев (КПРФ). Голосование пройдет 12-14 сентября.
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