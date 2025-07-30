Земля дрожала, а руки — нет: врачи спасали онкобольного пациента во время землетрясения. Видео

Врачи продолжили спасать онкобольного во время землетрясения на Камчатке
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Пациент чувствует себя хорошо (архивное фото)
Пациент чувствует себя хорошо (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

Во время землетрясения на Камчатке медики не прекратили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Соответствующее видео опубликовал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. 

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», — написал министр в своем telegram-канале. На текущий момент пациент чувствует себя хорошо. Мельников поблагодарил врачей онкодиспансера за профессионализм и стойкость. 

Ранее в одном из детских садов Камчатки в результате землетрясения была повреждена стена. В момент происшествия в здании шли ремонтные работы, детей внутри не было, а рабочие успели эвакуироваться, передает «Ридус».

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Во время землетрясения на Камчатке медики не прекратили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Соответствующее видео опубликовал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.  «Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», — написал министр в своем telegram-канале. На текущий момент пациент чувствует себя хорошо. Мельников поблагодарил врачей онкодиспансера за профессионализм и стойкость.  Ранее в одном из детских садов Камчатки в результате землетрясения была повреждена стена. В момент происшествия в здании шли ремонтные работы, детей внутри не было, а рабочие успели эвакуироваться, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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