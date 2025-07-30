Во время землетрясения на Камчатке медики не прекратили проводить операцию пациенту с онкологическим заболеванием. Соответствующее видео опубликовал министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом», — написал министр в своем telegram-канале. На текущий момент пациент чувствует себя хорошо. Мельников поблагодарил врачей онкодиспансера за профессионализм и стойкость.
Ранее в одном из детских садов Камчатки в результате землетрясения была повреждена стена. В момент происшествия в здании шли ремонтные работы, детей внутри не было, а рабочие успели эвакуироваться, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.