В Самарской области завершился форум «иВолга», объединяющий 1,5 тысячи молодых участников из 80 регионов России. Мероприятие состоялось под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Конкурс на участие в форуме в 2025 году достиг 20 человек на место, отбор производился из 28 тысяч заявок.
«Вы поверили в себя, решили попробовать свои силы, участвуя в образовательной программе и активностях, которые мы здесь организовали. У любой страны есть будущее. А будущее нашей страны — это вы. Вы — первые в списке лидеров изменений России», — отметил на открытии форума заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
Делегация Пермского края включала 80 человек: школьников, студентов, волонтеров и авторов молодежных проектов. Участники прошли образовательные треки, посетили мастер-классы, участвовали в культурно-патриотических акциях, спортивных состязаниях и сдали нормативы ГТО. На площадке форума работал павильон исторической памяти, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Молодежь ознакомилась с подвигами земляков и встретилась с участниками специальной военной операции.
Особое внимание гостей привлекла региональная площадка «КиноПермь», где были организованы выставка костюмов, мини-кинозал и студия видеозаписи. Делегация Пермского края заняла третье место в соревнованиях по дворовым видам спорта и была отмечена экспертами за патриотический творческий номер. Представительница Прикамья Ульяна Дерюшева второй год подряд признана лучшим молодым журналистом ПФО — ее победа в конкурсе «Молодежные медиа ПФО» даст ей возможность войти в окружную медиагруппу.
Форум «иВолга» продолжает оставаться одной из главных площадок для профессионального развития, обмена опытом и реализации молодежных инициатив в России.
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