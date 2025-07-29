В Челябинске в приюте для животных «Спаси меня» кошка согласилась выкармливать оставшегося без матери бельчонка из Озерска. Трогательное видео «усыновления» опубликовал местный ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.
«Невероятная история материнской любви, которая тронула сердца тысячи людей. Неравнодушные жители Озерска попросили приютить оставшегося без матери бельчонка в приюте. Но не ожидали, что именно там он найдет не только заботу, но и новую семью. Горошинка приняла эту ляльку. Некоторым мама-кукушкам, которые бросают своих детей, можно научиться, как исполнять материнский долг», — поделился Карен на своей странице в Vk.
На видеозаписи Горошинка выкармливает двух собственных котят и третьего приемного малыша — бельчонка, которого привезли в приют слепым и беспомощным. Чтобы полностью насытить малыша, сотрудники приюта докармливают бельчонка козьим молоком из шприца.
Как отмечает ветеринар, шотландской вислоухой кошке Горошинке 10 лет, так что материнский опыт у нее весьма богатый. Но опыт выхаживания дикого лесного зверька у нее первый в жизни.
Видео: страница Карена Даллакяна в Vk
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