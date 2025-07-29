29 июля 2025

В Челябинске шотландская кошка выкармливает дикого бельчонка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошка взяла опеку над бельчонком
Кошка взяла опеку над бельчонком Фото:

В Челябинске в приюте для животных «Спаси меня» кошка согласилась выкармливать оставшегося без матери бельчонка из Озерска. Трогательное видео «усыновления» опубликовал местный ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

«Невероятная история материнской любви, которая тронула сердца тысячи людей. Неравнодушные жители Озерска попросили приютить оставшегося без матери бельчонка в приюте. Но не ожидали, что именно там он найдет не только заботу, но и новую семью. Горошинка приняла эту ляльку. Некоторым мама-кукушкам, которые бросают своих детей, можно научиться, как исполнять материнский долг», — поделился Карен на своей странице в Vk.

Малыша докармливают козьим молоком
Малыша докармливают козьим молоком
Фото:

На видеозаписи Горошинка выкармливает двух собственных котят и третьего приемного малыша — бельчонка, которого привезли в приют слепым и беспомощным. Чтобы полностью насытить малыша, сотрудники приюта докармливают бельчонка козьим молоком из шприца.

Как отмечает ветеринар, шотландской вислоухой кошке Горошинке 10 лет, так что материнский опыт у нее весьма богатый. Но опыт выхаживания дикого лесного зверька у нее первый в жизни.

Видео: страница Карена Даллакяна в Vk

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В Челябинске в приюте для животных «Спаси меня» кошка согласилась выкармливать оставшегося без матери бельчонка из Озерска. Трогательное видео «усыновления» опубликовал местный ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. «Невероятная история материнской любви, которая тронула сердца тысячи людей. Неравнодушные жители Озерска попросили приютить оставшегося без матери бельчонка в приюте. Но не ожидали, что именно там он найдет не только заботу, но и новую семью. Горошинка приняла эту ляльку. Некоторым мама-кукушкам, которые бросают своих детей, можно научиться, как исполнять материнский долг», — поделился Карен на своей странице в Vk. На видеозаписи Горошинка выкармливает двух собственных котят и третьего приемного малыша — бельчонка, которого привезли в приют слепым и беспомощным. Чтобы полностью насытить малыша, сотрудники приюта докармливают бельчонка козьим молоком из шприца. Как отмечает ветеринар, шотландской вислоухой кошке Горошинке 10 лет, так что материнский опыт у нее весьма богатый. Но опыт выхаживания дикого лесного зверька у нее первый в жизни. Видео: страница Карена Даллакяна в Vk
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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